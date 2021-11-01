По пьяному делу: как в России предлагают ужесточить наказание для нетрезвых водителей

Новые предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей должны подготовить в правительстве до 1 ноября. Такое поручение Минздраву, Минюсту и МВД дал вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь идет о наказании за сам факт езды в пьяном виде и возможном пожизненном лишении прав для рецидивистов. Кроме того, нарушителю могут запретить управлять поездом, самолетом и яхтой, а также владеть оружием. Как еще в России предлагают ужесточить санкции для нетрезвых водителей — в материале «Известий».

Ответственность пассажиров

Наказание за нетрезвое вождение ужесточили три месяца назад: президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока лишения свободы за повторное управление транспортом в пьяном виде до трех лет. Вырос и размер штрафа — 300–500 тыс. рублей вместо 200–300 тыс. Помимо этого, виновного лишат права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет.

Законодательство в этой сфере продолжают ужесточать каждый год, однако многие специалисты и общественные деятели считают, что мер недостаточно . Они предлагают ввести для нетрезвых водителей дополнительные санкции, а также возложить ответственность и на пассажиров. Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов подчеркивает важность поддержки общественных инициатив и утверждает, что выходил через своих представителей с соответствующими предложениями в поисках «законодательной поддержки от государства».

Давыдов уверен, что штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на 1,5–2 года за пьяную езду — слишком мягкое наказание. По его мнению, сумму нужно увеличить до 100 тыс. рублей, а срок лишения — до 3 лет.

«Такое же наказание предлагаем установить и за передачу управления транспортным средством нетрезвому водителю. А в случае, когда нетрезвый водитель не имеет прав, увеличить срок административного ареста с 10–15 суток до 30 суток и поднять штраф также до 100 тыс. рублей. Такие изменения послужат серьезной предупредительной мерой и сократят случаи нарушения закона, поскольку помимо риска долгосрочного лишения прав, каждый случай нетрезвого вождения будет создавать значительную угрозу личному бюджету», — пояснил он на своем сайте.

Давыдов считает, что нести ответственность должен и пассажир. Человека, севшего в транспорт с нетрезвым водителем, тоже следует оштрафовать. Исключение можно сделать для такси и общественного транспорта.

Он приводит в пример зарубежный опыт. «В Японии установлены меры за безответственное поведение окружающих водителя граждан. За езду с нетрезвым водителем пассажир может быть наказан суммой до 5 тыс. долларов и тюремным сроком до трех лет. Наказание может понести даже сотрудник магазина или бармен, если он продаст алкоголь, зная, что клиент за рулем. Поэтому даже в элитных ресторанах в Японии официанты перед подачей алкоголя могут уточнить у клиентов, приехали ли они на автомобиле и кто их повезет, когда они поедут обратно», — отмечается на сайте предпринимателя.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, смертность в «пьяных» ДТП снижается медленнее, чем необходимо. Он пояснил, что 88% всех смертей в таких авариях связаны с тем, что у виновников обнаруживают в крови более 1 промилле алкоголя (или 1 г в литре).

— Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания. […] Смертность на дорогах с участием водителей в состоянии опьянения снизилась, но значительно меньшими темпами, чем смертность в авариях, не связанных с пьянством за рулем. Сегодня ведется большая работа по созданию безопасной инфраструктуры, это дает свои плоды, но в борьбе с пьяными водителями это не помогает, — сказал вице-премьер.

Сейчас разрешенным считается 0,3 промилле алкоголя в крови. Первый штраф за превышение допустимой концентрации составляет до 30 тыс. рублей. Водителя могут лишить прав на 1,5-2 года. Так же наказывают за отказ от медосвидетельствования и передачу машины пьяному в управление. Повторное нарушение карается строже.

Езда с детьми

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание для пьяных водителей, которые перевозили детей. Соответствующее письмо он направил в августе главе МВД Владимиру Колокольцеву. Активист уверен, что за это нужно штрафовать на 90 тыс. рублей и лишать прав на 3–5 лет.

Курдесов также посоветовал ввести особое наказание для нетрезвых водителей такси. Сейчас санкции для управляющих личным автомобилем и общественным транспортом одинаковые. Вторых, по его мнению, нужно лишать прав на три года.

Автоюрист Дмитрий Славнов считает, что нужно дополнить 264 статью УК РФ новым примечанием. Он предложил собственную инициативу.

— Введите прогрессивную таблицу. Первый раз человек нарушил, его отстраняют от вождения на полтора-два года, если он нарушает повторно, то идет уже 264 статья Уголовного кодекса за повторное нарушение. По ней могут лишить свободы до двух лет. Добавьте еще один пункт в статью. Если такой асоциальный тип общества, и два года в местах не столь отдаленных никакого впечатления на него не произвели, то аннулируйте его права и сажайте на пять лет, — заявил Славнов.

По его словам, неважно, сколько промилле алкоголя выявили в крови нарушения, поэтому и не стоит определять наказание, исходя из этого критерия.

— Склоняюсь к тому, что если происходит авария с пьяным водителем, то здесь можно не брать во внимание, сколько именно у него промилле в крови. Если установлено, что человек перед поездкой употреблял алкоголь, можно сразу говорить о пожизненном лишении прав, а не при повторном нарушении. Когда есть такой риск, водитель не будет думать, сколько именно он выпил, — сказал эксперт.