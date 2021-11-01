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По пьяному делу: как в России предлагают ужесточить наказание для нетрезвых водителей

Эксперты и общественники советуют ввести ответственность для пассажиров и обезопасить несовершеннолетних
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Новые предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей должны подготовить в правительстве до 1 ноября. Такое поручение Минздраву, Минюсту и МВД дал вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь идет о наказании за сам факт езды в пьяном виде и возможном пожизненном лишении прав для рецидивистов. Кроме того, нарушителю могут запретить управлять поездом, самолетом и яхтой, а также владеть оружием. Как еще в России предлагают ужесточить санкции для нетрезвых водителей — в материале «Известий».

Ответственность пассажиров

Наказание за нетрезвое вождение ужесточили три месяца назад: президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока лишения свободы за повторное управление транспортом в пьяном виде до трех лет. Вырос и размер штрафа — 300–500 тыс. рублей вместо 200–300 тыс. Помимо этого, виновного лишат права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет.

Законодательство в этой сфере продолжают ужесточать каждый год, однако многие специалисты и общественные деятели считают, что мер недостаточно. Они предлагают ввести для нетрезвых водителей дополнительные санкции, а также возложить ответственность и на пассажиров. Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов подчеркивает важность поддержки общественных инициатив и утверждает, что выходил через своих представителей с соответствующими предложениями в поисках «законодательной поддержки от государства».

Давыдов уверен, что штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на 1,5–2 года за пьяную езду — слишком мягкое наказание. По его мнению, сумму нужно увеличить до 100 тыс. рублей, а срок лишения — до 3 лет.

«Такое же наказание предлагаем установить и за передачу управления транспортным средством нетрезвому водителю. А в случае, когда нетрезвый водитель не имеет прав, увеличить срок административного ареста с 10–15 суток до 30 суток и поднять штраф также до 100 тыс. рублей. Такие изменения послужат серьезной предупредительной мерой и сократят случаи нарушения закона, поскольку помимо риска долгосрочного лишения прав, каждый случай нетрезвого вождения будет создавать значительную угрозу личному бюджету», — пояснил он на своем сайте.

Давыдов считает, что нести ответственность должен и пассажир. Человека, севшего в транспорт с нетрезвым водителем, тоже следует оштрафовать. Исключение можно сделать для такси и общественного транспорта.

Он приводит в пример зарубежный опыт. «В Японии установлены меры за безответственное поведение окружающих водителя граждан. За езду с нетрезвым водителем пассажир может быть наказан суммой до 5 тыс. долларов и тюремным сроком до трех лет. Наказание может понести даже сотрудник магазина или бармен, если он продаст алкоголь, зная, что клиент за рулем. Поэтому даже в элитных ресторанах в Японии официанты перед подачей алкоголя могут уточнить у клиентов, приехали ли они на автомобиле и кто их повезет, когда они поедут обратно», — отмечается на сайте предпринимателя.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, смертность в «пьяных» ДТП снижается медленнее, чем необходимо. Он пояснил, что 88% всех смертей в таких авариях связаны с тем, что у виновников обнаруживают в крови более 1 промилле алкоголя (или 1 г в литре).

— Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания. […] Смертность на дорогах с участием водителей в состоянии опьянения снизилась, но значительно меньшими темпами, чем смертность в авариях, не связанных с пьянством за рулем. Сегодня ведется большая работа по созданию безопасной инфраструктуры, это дает свои плоды, но в борьбе с пьяными водителями это не помогает, — сказал вице-премьер.

Сейчас разрешенным считается 0,3 промилле алкоголя в крови. Первый штраф за превышение допустимой концентрации составляет до 30 тыс. рублей. Водителя могут лишить прав на 1,5-2 года. Так же наказывают за отказ от медосвидетельствования и передачу машины пьяному в управление. Повторное нарушение карается строже.

Езда с детьми

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание для пьяных водителей, которые перевозили детей. Соответствующее письмо он направил в августе главе МВД Владимиру Колокольцеву. Активист уверен, что за это нужно штрафовать на 90 тыс. рублей и лишать прав на 3–5 лет.

Курдесов также посоветовал ввести особое наказание для нетрезвых водителей такси. Сейчас санкции для управляющих личным автомобилем и общественным транспортом одинаковые. Вторых, по его мнению, нужно лишать прав на три года.

Автоюрист Дмитрий Славнов считает, что нужно дополнить 264 статью УК РФ новым примечанием. Он предложил собственную инициативу.

Введите прогрессивную таблицу. Первый раз человек нарушил, его отстраняют от вождения на полтора-два года, если он нарушает повторно, то идет уже 264 статья Уголовного кодекса за повторное нарушение. По ней могут лишить свободы до двух лет. Добавьте еще один пункт в статью. Если такой асоциальный тип общества, и два года в местах не столь отдаленных никакого впечатления на него не произвели, то аннулируйте его права и сажайте на пять лет, — заявил Славнов.

По его словам, неважно, сколько промилле алкоголя выявили в крови нарушения, поэтому и не стоит определять наказание, исходя из этого критерия.

— Склоняюсь к тому, что если происходит авария с пьяным водителем, то здесь можно не брать во внимание, сколько именно у него промилле в крови. Если установлено, что человек перед поездкой употреблял алкоголь, можно сразу говорить о пожизненном лишении прав, а не при повторном нарушении. Когда есть такой риск, водитель не будет думать, сколько именно он выпил, — сказал эксперт.

Сейчас Минюст совместно с другими ведомствами готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Отмечается, что наказывать водителей по новым статьям начнут не раньше 2022 года. Санкции для нетрезвых водителей пока планируют оставить прежними — штраф 30 тыс. рублей и два года лишения прав. Но за пьяную езду с несовершеннолетними сумму могут увеличить до 50 тыс. рублей, а срок лишения прав — до трех лет.

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