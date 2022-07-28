Исчезающие чернила: Верховный суд встал на сторону водителей

Неточности, исправления, использование чернил разного цвета при составлении протоколов о нарушении ПДД могут стать поводом для признания документов недействительными. К такому выводу пришел Верховный суд, рассмотрев жалобу автомобилистки, обвиненной в нарушении ПДД. Юристы и правозащитники отмечают, что даже в случае явных признаков правонарушения доказательства должны быть собраны и оформлены надлежащим образом. В каких случаях протокол, оформленный автоинспектором, может быть признан незаконным, выясняли «Известия».

Нарушений не нашли

В начале декабря прошлого года сотрудники столичной ГИБДД остановили автомобилистку и, подозревая ее в управлении автомобилем в нетрезвом виде, предложили ей пройти медицинское освидетельствование. Как следует из материалов дела, женщина отказалась от проверки у наркологов. Мировой судья, рассматривающий дело, согласно ч.1 ст. 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), назначил ей штраф в размере 30 тыс. рублей и лишил прав на полтора года.

Автомобилистка не согласилась с вердиктом и обратилась в кассационный суд с требованием отменить решение мирового судьи. Однако и эта инстанция не обнаружила нарушений и оставила постановление нижестоящего суда о назначении наказания в силе. В итоге она обратилась в Верховный суд (ВС РФ).

Судья ВС РФ, рассматривавший дело, счел, что в протоколе, составленном автоинспекторами, допущены серьезные процессуальные нарушения. В частности, в документе нет подписи автомобилистки, которая свидетельствовала бы о том, что ей разъяснили ее права и обязанности. Кроме того, судью насторожила существенная, более 10 часов, разница между временем совершения правонарушения и временем составления протокола. Согласно материалам дела, женщину остановили полицейские примерно в час ночи, а сам документ оформили только в 11 утра следующего дня. Также в нем обнаружили изменения и поправки, выполненные чернилами другого цвета.

Исчезающие чернила Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В итоге Верховный суд решил, что протокол «является недопустимым доказательством по делу» и не мог быть использован мировым судьей при вынесении постановления и назначении наказания.

Поскольку в данном случае именно протокол являлся основным доказательством нарушения ПДД, Верховный суд счел, что вина водителя не доказана. Согласно п. 4 ст. 1.5 КоАП РФ, «все неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в его пользу». Поэтому ВС РФ постановил удовлетворить жалобу автомобилистки, обвиняемой в нарушении ПДД, и отменить постановления нижестоящих судов.

Ошибиться может каждый

Исправления и ошибки не редкость в материалах о нарушениях ПДД, которые оформляют автоинспекторы и привлеченные ими эксперты, отмечают юристы. Однако чаще всего такие помарки не влияют на исход дела, подчеркивают они. Обычно во время судебного заседания лица, допустившие ошибку в документах, дают пояснения, которые принимаются судом, заявил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. В качестве примера он привел случай из своей практики, когда из-за невнимательности врача по документам медосвидетельствование на состояние опьянения было проведено за год до того, как водителя остановили инспекторы ГИБДД.

— В ходе судебного заседания врач, которая проводила освидетельствование и составляла акт, пояснила, что ошиблась в датах. Суд признал эти пояснения убедительными, счел этот акт, формально составленный «задним числом», допустимым доказательством и приобщил его к делу, — рассказал «Известиям» Радько.

Исчезающие чернила Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В данном случае, как следует из материалов дела, мировой судья не опросил инспекторов и не уточнил у них, чем вызвана 10-часовая разница между временем остановки водителя и составлением протокола на него. По мнению Радько, именно это стало одной из основных причин признания протокола незаконным.

Более веским аргументом можно считать отсутствие в документе подписи автомобилистки в графе о том, что ей разъяснены ее права и обязанности, объясняет юрист. По его словам, в документе должна стоять подпись лица, в отношении которого возбуждено административное дело, или должностного лица, возбудившего это дело, а также в ряде случаев указание информации о понятых (например, при составлении протоколе об отстранении водителя от управления автомобилем и проверки его на трезвость). Ее отсутствие является серьезным нарушением процессуальных норм.

Частный случай

Вердикт Верховного суда, по мнению адвоката Сергея Радько, является «частным случаем». Судьи разобрали конкретный пример и по совокупности факторов отменили конкретные решения нижестоящих судов, уточнил он. Принятое постановление ВС РФ не означает, что при рассмотрении других похожих дел судьи также будут автоматически отменять материалы, составленные автоинспекторами с ошибками или исправлениями, отметил юрист.

— В любом случае суд обязан всесторонне изучить материалы дела и принять то или иное решение, исходя из конкретных обстоятельств. Тем не менее при подаче аналогичной жалобы водитель может сослаться на данное решение Верховного суда, — подчеркнул Радько.

Исчезающие чернила Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

С ним согласен председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Решение ВС РФ он считает исключением из правил.

— Как показывает практика, зачастую судьи не обращают внимания на мелкие помарки и неточности в документах по делам, связанным с нарушением ПДД. Лихачи, безусловно, должны нести ответственность. Однако доказательства их вины должны быть собраны и оформлены в строгом соответствии с законом, — подчеркнул правозащитник.

Ранее Верховный суд оправдал водителя, которого пытались признать виновником аварии из-за того, что он объехал яму на дороге.