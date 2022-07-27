Права под нож: кому запретят садиться за руль из-за болезней

Автомобилистам придется проходить дополнительные медицинские обследования при подозрении на заболевания, препятствующие вождению, а также при наличии иных ограничений по здоровью. В противном случае их права могут быть аннулированы. Соответствующие изменения в законодательстве подготовлены правительством. Подробности — в материале «Известий».

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Государственная дума рассмотрит поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «О защите персональных данных», согласно которым меняются правила внеочередных медосмотров водителей. Документ проходит процедуру получения отзывов, предложений и замечаний. Как ожидается, в первом чтении законопроект будет обсуждаться в середине осени.

Согласно предложенным поправкам, если при оказании медицинской помощи врач обнаружит заболевание, при котором запрещено садиться за руль, или накладывающее ограничения на управление автомобилем, он будет обязан внести эту информацию в базу данных.

«Одновременно медицинский работник должен направить водителя транспортного средства на дальнейшее обследование и (или) лечение и на проведение внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, срок проведения которого не может превышать двух месяцев со дня внесения соответствующей информации в реестр», — говорится в тексте законопроекта.

Права под нож Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

В течении этого срока водитель будет должен пройти обследование у профильного врача-специалиста. Если подтвердится диагноз, при котором управлять машиной нельзя, то выданная ранее медсправка будет аннулирована. Как следствие, право на управление транспортными средствами будет прекращено, а водительское удостоверение признано недействительным.

Согласно постановлению правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 1604 «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством», управлять транспортным средством запрещается людям, страдающим шизофренией, умственной отсталостью, эпилепсией, ахроматопсией (дальтонизмом), алкоголизмом, наркоманией и некоторыми другими заболеваниями.

Случается, что подтвержденный в ходе дополнительного обследования диагноз не запрещает управлять автомобилем, но накладывает некоторые ограничения. Например, использование очков при снижении остроты зрения или обязательное оснащение машины парктроником в случае слепоты одного глаза. Тогда водителю необходимо будет снова пройти медкомиссию и получать новую справку, в которой будут указаны эти ограничения.

«В случае неявки водителя транспортного средства на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, ранее выданное медицинское заключение аннулируется, информация об этом размещается в реестре», — говорится в законопроекте. То есть водительское удостоверение также может быть признано недействительным.

На осмотр — раз в 10 лет

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, согласно действующему законодательству, автомобилисты проходят медкомиссию только раз в 10 лет — по окончании срока действия прав для их обмена.

Права под нож Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Отсутствие межведомственного информационного взаимодействия между Минздравом России и МВД России по обмену информацией о гражданах, имеющих противопоказания к водительской деятельности, приводит к тому, что водители, у которых выявлены медицинские противопоказания или медицинские ограничения, продолжают управлять транспортными средствами до истечения срока действия водительских удостоверений», — говорится в документе.

Авторы законопроекта отмечают: за последние пять лет на основании судебных решений подразделения ГИБДД аннулировали более 105 тыс. водительских удостоверений у лиц с заболеваниями, при которых запрещено управлять автомобилем.

Запустят болезнь

Опрошенные «Известиями» специалисты признают существование проблемы, однако считают, что предложенными мерами решить ее не получится. Более того, эта инициатива может дать противоположный эффект, полагают они. По словам председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, водители, не желая рисковать правами, будут реже обращаться к врачам, даже если страдают заболеванием, не ограничивающим возможность управления машиной.

— Станут тянуть до последнего, опасаясь, что доктор заподозрит «запрещенный» недуг. В итоге может оказаться, что время, необходимое для лечения, потеряно и диагноз поставлен с опозданием, — заявил он «Известиям».

С ним согласен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Кроме того, предложенная схема проверки состояния здоровья водителей может привести к росту коррупции, полагает он.

— Чтобы не проходить дополнительные обследования и не рисковать правами, водители будет готовы «отблагодарить» врача, который «не заметит» тот или иной недуг, — считает вице-президент НАС.

Права под нож Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

По его мнению, действующие правила вполне позволяют не допустить до управления автомобилем людей с теми или иными заболеваниями. Но для этого необходимо выстроить нормально работающую систему прохождения водительских медкомиссий. В качестве примера он приводит схему получения медсправок на владение оружием.

— Для получения соответствующей лицензии необходима медсправка, выданная только государственным или муниципальным медицинским учреждением. Документы, оформленные в частных клиниках, больше не принимаются. Аналогичную схему следует распространить и на справки для получения водительских удостоверений, — подчеркнул Шапарин в беседе с «Известиями».

В Министерстве здравоохранения уточнили, что примерно по такой схеме и будет реализован предложенный законопроект. Сведения о результатах медицинского освидетельствования водителей будут передаваться в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), отметили в ведомстве.

— Реестр освидетельствований создан и ведется в составе ЕГИСЗ. На данный момент включает в себя сведения о результатах медицинских освидетельствований на наличие или отсутствие медицинских противопоказаний к владению оружием, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минздрава РФ.

«Врач резал вдоль и поперек»

Возникают у экспертов вопросы и к тому, сможет ли врач, к которому водитель обратился за медицинской помощью, обосновать свои подозрения в диагнозе, при котором запрещено садиться за руль.

— Представьте ситуацию: человек пришел к стоматологу, которых, как известно, многие боятся. Руки от страха трясутся, от волнения давление подскочило, язык заплетается... Налицо все признаки опьянения. Чем не повод для врача заподозрить такого пациента в алкоголизме и не отправить его на внеочередную проверку? — привел пример Антон Шапарин.

Права под нож Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

Похожей точки зрения придерживается и адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его мнению, подозрения в «запрещенных» диагнозах и направление водителя на углубленные дополнительно исследования должны основываться только на заключениях врачей соответствующего профиля.

Знаний и навыков терапевта или хирурга может не хватить для обоснованного подозрения в расстройстве психики или какого-то другого узкоспециализированного недуга, считает он.

Сначала информация, потом поправки

Сомневается юрист и в эффективности базы данных, в которую будет заноситься информация о диагнозах автомобилистов. Похожие базы в других сферах работают с перебоями или не работают вовсе, подчеркнул он.

— До сих пор не редкость случаи, когда автовладельцы получают извещения об уплате транспортного налога за машины, которые уже давно им не принадлежат, — напомнил Сергей Радько.

Сначала необходимо было отработать механизм информационного взаимодействия между всеми ведомствами, а только после этого вносить изменения в законодательство, касающиеся медосмотров водителей, уверен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

— Предложенные изменения, образно говоря, ставят телегу впереди лошади, — констатировал он.