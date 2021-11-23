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Нарколог оценил новые правила получения медсправок для водителей

Нарколог Зобин оценил новые правила получения медсправок для водителей
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Симптомы, которые перечислены в новых правилах Минздрава для выявления наркозависимых граждан, не являются признаками употребления наркотиков. Такое мнение во вторник, 23 ноября, в беседе с «Известиями» выразил директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости Михаил Зобин.

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«Список симптомов, представленный в новых правилах, на мой взгляд, странный: сухие кожные покровы, бледность слизистых, брадикардия, тахикардия и так далее. Я как нарколог такие признаки легко нахожу у любого человека и могу направить на химико-токсикологическое исследование. Платить, скорее всего, будет тот, кто хочет получить справку. Отмечу, что в Москве экспресс-анализ на количество наркотиков от трех до десяти будет стоить от полутора до 10 тыс. рублей. Более серьезный тест будет стоить до 20 тыс. рублей», — рассказал эксперт

Он также отметил, что следы инъекций действительно могут указать на то, что человек употребляет наркотики, однако тех, кто осуществляет инъекции, почти не осталось, так как появились новые наркотические вещества: например, современные катиноны, синтетические каннабиноиды, которые лаборатория выявить не может. Скорость появления таких веществ на нелегальном рынке обгоняют возможности лабораторной диагностики.

Зобин подчеркнул, что если у человека есть наркотическая зависимость, то она определяется не симптомами, так как они могут показывать состояние интоксикации, при этом сама интоксикация не означает зависимость.

«Признаки интоксикации у разных наркотиков совершенно разные: у психостимуляторов одни, у опиатов другие, у катинонов третьи, у зависимости от химического состава наркотика. Однако, на мой взгляд, смысла выявлять зависимых людей от наркотиков нет смысла, так как в интоксикации наркотической никто на медосмотры не приходит. Если даже человек принимает наркотики, в этом состоянии он к наркологу, чтобы получить медсправку, не пойдет», — заключил эксперт.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, в свою очередь, огласила перечень закрепленных законом оснований, для того чтобы провести освидетельствование водителя. Подобная процедура проводится в случае наличия запаха алкоголя изо рта, неустойчивости позы, нарушения речи, резкого изменения окраски кожных покровов лица, поведения, не соответствующего обстановке.

К медицинским противопоказаниям для управления транспортом относятся психические расстройства, шизофрения, аффективные расстройства (растройства настроения), невротические расстройства, расстройства личности и поведения, умственная отсталость, злоупотребления психоактивных веществ, эпилепсия, ахроматопсия и слепота.

Ранее, 23 ноября, газета «Коммерсантъ» сообщала, что Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок. В министерстве подготовлен проект новой процедуры. В документе впервые идет речь об обязательных лабораторных исследованиях для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств». По новым правилам, нарколог имеет право запретить выдавать справку при наличии хотя бы трех признаков употребления запрещенных препаратов. К ним относятся следы от укола, сужения или расширения зрачков, тремор рук, неадекватное поведение, сухость и бледность кожи, чрезмерно низкий пульс, повышенная потливость. Водителей планируют отправлять на лабораторный анализ в независимости от результата экспресс-теста.

Кроме того, исследования должны будут пройти водители, которым вернули права после истечения срока их лишения.

Идею изменить правила получения справок для водителей оценили в Госдуме. Как отметила депутат Тамара Фролова, которая поддержала инициативу Минздрава, обеспечение безопасности на дорогах является одной из главных задач российских властей. На ее взгляд, в этой связи особое внимание необходимо обратить на поведение водителей.

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