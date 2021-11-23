В Госдуме оценили идею изменить правила получения справок для водителей

Депутат Госдумы Тамара Фролова 23 ноября прокомментировала идею Минздрава изменить правила получения медицинских справок водителями.

«Я однозначно согласна с позицией Министерства здравоохранения РФ. [Эта инициатива необходима] для того, чтобы улучшить ситуацию на дорогах. Я думаю, что эта позиция Министерства здравоохранения совершенно справедливая и правильная», — сказала она в беседе с корреспондентом «Дума ТВ» .

Она отметила, что обеспечение безопасности на дорогах является одной из главных задач российских властей. На ее взгляд, в этой связи особое внимание необходимо обратить на поведение водителей.

По словам Фроловой, требуется пресечь случаи, когда автомобилисты выезжают на дорогу в нетрезвом состоянии.

Ранее, 23 ноября, газета «Коммерсант» сообщала, что Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок. В министерстве подготовлен проект новой процедуры. В документе впервые идет речь об обязательных лабораторных исследованиях для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств.

Отмечается, что Минздрав предлагает направлять ряд водителей на лабораторный анализ независимо от результата экспресс-теста.