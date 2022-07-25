Дальше пешком: вступили в силу поправки в КоАП и Уголовный кодекс

В понедельник, 25 июля, вступили в силу поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за нарушения ПДД. Они предусматривают более серьезные штрафы для водителей, которые сели за руль, будучи лишенными прав. Кроме того, впервые вводится возможность конфискации машин у злостных лихачей. Кого коснутся новые ужесточения и кто рискует остаться без автомобилей — в материале «Известий».

Плати или работай

Согласно поправкам, которые вступают в силу сегодня, 25 июля, в ст. 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) добавляется ч. 4. Она предусматривает штраф в размере 50–100 тыс. рублей либо 150–200 часов обязательных работ для водителей, которые уже были лишены прав за нарушения ПДД, а затем дважды попались на управлении автомобилем без водительского удостоверения. Предыдущая редакция КоАПа не учитывала, как часто прежде автомобилист без прав попадался сотрудникам ГИБДД. Что в первый, что в десятый раз ему грозило одинаковое наказание: штраф в размере 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Водители, которые снова попадутся без прав за рулем, будут считаться не правонарушителями, а преступниками: помимо административной им будет грозить еще и уголовная ответственность. Это предусмотрено поправками в Уголовный кодекс (УК РФ), которые также вступают в силу с 25 июля. Вводится новая статья — 264.3 «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». По ней для автомобилистов, ранее лишенных прав и уже получивших за это административное наказание, предусмотрен штраф в размере 150–200 тыс. рублей, до 360 часов обязательных работ, принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на срок до года. Вне зависимости от того, какую меру пресечения выберет суд, за водителем будет числиться судимость.

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Как отмечают авторы закона, за последние годы показатели аварийности по вине таких автомобилистов заметно растут. В качестве примера они приводят данные статистики, согласно которой в 2020 году судами было рассмотрено более 91 тыс. дел, связанных с управлением автомобилем лицами, лишенными прав. Это на 25% больше, чем в 2019 году, когда подобных дел было около 72 тыс.

Машину отберут

В качестве дополнительной меры для водителей, которые неоднократно садились за руль в нетрезвом виде, впервые предусмотрена конфискация автомобиля. По решению суда она может применяться к владельцам ТС, обвиняемым по ст. 264.1, 264.2 и 264.3 УК РФ. Эта мера будет действовать только в отношении «транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления», говорится в тексте вступившего в силу закона.

Эксперты неоднозначно восприняли новшества в законодательстве. Водители, которые постоянно ездят в нетрезвом виде без прав, безусловно, представляют опасность для окружающих и их необходимо убирать с дорог, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Однако таких автомобилистов гораздо меньше, чем тех, кто имеет сотни штрафов за более мелкие нарушения.

— Такие водители не менее опасны для других участников движения, однако для них никаких дополнительных наказаний не предусмотрено, — отметил он.

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Эксперт напомнил, что за последний год это уже третье изменение законодательства для «рецидивистов». Прошлым летом ужесточили ответственность за неоднократное вождение в пьяном виде (штраф до 500 тыс. рублей, лишение свободы на срок до трех лет), а в начале этого года ввели уголовные санкции за ряд грубых нарушений ПДД водителями, лишенными прав.

— На мой взгляд, прежде чем вводить очередные ужесточения, необходимо было проанализировать, дали ли эффект предыдущие изменения в законодательстве, провести анализ правоприменительной практики, — рассказал «Известиям» Моржаретто.

С ним согласен президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. По его мнению, постоянное ужесточение штрафов уже не дает ожидаемого эффекта.

Спорная конфискация

Больше всего вопросов у экспертов и правозащитников возникло к возможности конфискации автомобилей нарушителей. По словам Виктора Травина, изменения в законодательстве не учитывают, ситуации, когда автомобиль является общей собственностью, например, был приобретен супругами в браке.

— Человек попался за рулем пьяным, машину могут конфисковать. Но при чем тут его жена, которой принадлежит половина автомобиля? — привел пример такой ситуации Травин.

Кроме того, водители, управляющие автомобилем, принадлежащим другому собственнику, окажутся в более привилегированном положении по сравнению с теми, кто ездит на своей машине, отметил правозащитник.

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С ним согласен адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Поскольку по закону можно будет конфисковать автомобиль только у собственника, эта мера не затронет тех, кто управляет прокатной машиной, автомобилем каршеринга, ездит на машине родственника или знакомого.

По словам Игоря Моржаретто, в странах, где законодательство предусматривает конфискацию автомобиля за нарушение ПДД, такое наказание оказалось неэффективным.

— Страны, когда-то вводившие такую меру, в итоге отказались от нее. С конфискацией автомобиля за нарушения ПДД слишком много проблем, — отметил автоэксперт.