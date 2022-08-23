Дым да копоть: как обезопасить себя и автомобиль от смога

Столичный регион уже несколько дней затянут смогом от лесных пожаров в Рязанской области. Эксперты отмечают, что дым может сказаться на «здоровье» автомобиля. Как защитить машину от смога и гари и как вести себя водителям на задымленных дорогах, выясняли «Известия».

Фильтры в зоне риска

Лесные пожары в Рязанской области заметно ухудшили экологическую обстановку в столичном регионе. Москва и некоторые районы оказались затянуты смогом, на юге столицы автовладельцы рассказали в соцсетях о пепле, которым оказались покрыты машины. Помимо риска для здоровья людей, смог может негативно сказаться и на автомобилях, отмечают специалисты.

По словам кандидата химических наук, эксперта в области автокосметики Максима Слезкина, основная опасность для машины заключается в мелкодисперсных частицах сажи, которые содержатся в смоге от лесных пожаров.

— Они забивают салонный и воздушный фильтры машины. Это не лучшим образом сказывается на вентиляции салона автомобиля и работе мотора, — рассказал он «Известиям».

Дым да копоть Фото: РИА Новости/Евгений Кузьмин

При «забитом» воздушном фильтре двигатель машины начинает работать нестабильно, как бы «задыхаться», отмечают специалисты автосервисов.

— В этом случае пропускная способность фильтра резко падает, мотору перестает хватать воздуха, в его работе начинают отмечаться перебои, провалы тяги. Отдача двигателя заметно снижается, машина хуже реагирует на нажатие педали газа, медленнее разгоняется, — рассказал мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин.

Для профилактики

После того как ситуация с лесными пожарами улучшится, он советует автомобилистам для профилактики заменить воздушный фильтр автомобиля. Аналогичный совет дает водителям и директор по сервису и запасным частям «Авилон FAW» Павел Константинов. Кроме того, он рекомендует также поменять и салонный фильтр автомобиля.

— Автовладельцу стоит прежде всего позаботиться о собственном здоровье и в качестве профилактики заменить салонные фильтры на новые. Затем, когда метеоситуация изменится к лучшему и смог начнет рассеиваться, имеет смысл поменять их еще раз, — рекомендует он.

Кроме того, при поездках в условиях смога эксперт советует перевести работу системы вентиляции автомобиля в режим рециркуляции, чтобы в салон поступало меньше дыма и гари. Совет по досрочной замене салонного фильтра в условиях смога позволит сохранить здоровье водителя и его пассажиров, уверен Максим Слезкин. Частички сажи содержат в себе опасные для человека канцерогены, подчеркнул он.

Дым да копоть Фото: Getty Images/Maria Argutinskaya

— Один их таких канцерогенов — бензапирен, который выделяется при горении и тлении древесины. Это вещество первого класса опасности, обладающее способностью накапливаться в организме, — отметил в беседе с «Известиями» Максим Слезкин.

Если после улучшения ситуации с лесными пожарами в салоне машины продолжает ощущаться запах гари, значит, салонный фильтр забит частицами сажи и его следует заменить, подчеркнул кандидат химических наук. Дышать воздухом, проходящим через такой фильтр, опасно для здоровья, отметил он.

Коварная пленка

Сами по себе пепел и сажа, которые присутствуют в смоге, не могут нанести особого вреда лакокрасочному покрытию автомобиля, отмечают эксперты. Однако из-за микроскопических частиц несгоревшей смолы на кузове и стеклах машины образуется липкая пленка, от которой сложно избавиться.

— При попытке убрать ее, включив «дворники», на стекле образуются мутные разводы, резко ухудшающие видимость. Избавиться от нее можно только с помощью щелочного шампуня на автомойке, — отметил эксперт по автокосметике Максим Слезкин.

Дым да копоть Фото: ТАСС/dpa/Marcus Brandt

Такая же пленка может забить и соты радиатора, особенно если их давно не очищали от остатков насекомых, дорожной грязи и тополиного пуха, отметил он. Поэтому при посещении автомойки эксперт советует удалить смолистые отложения с радиатора при помощи специальной автохимии и сильного напора воды.

Почти как туман

Дым от лесных пожаров резко ухудшает видимость на дорогах. Подмосковный Минтранс в своем Telegram-канале уже предупредил об этом автомобилистов и попросил их быть максимально внимательными при поездках по затянутым смогом трассам.

«В Москве и Подмосковье сегодня смог и запах гари из-за пожаров в Рязанской области. На некоторых участках дорог мы наблюдаем ухудшение видимости. Пожалуйста, будьте предельно внимательными и осторожными. Не спешите и соблюдайте ПДД!» — говорится в обращении ведомства к водителям.

Смог во многом напоминает туман, отмечает инструктор контраварийной подготовки Казанской школы высшего водительского мастерства Тарас Шатов. У водителя скрадывается ощущение скорости, дымка создает обманчивое впечатление, что машины, пешеходы, какие-то другие препятствия или объекты дорожной инфраструктуры находятся дальше, чем на самом деле, подчеркнул он. Причем с наступлением сумерек ситуация становится еще хуже.

Дым да копоть Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Для управления автомобилем в условиях смога или тумана водителям стоит использовать специальные желтые очки. Желтый цвет делает предметы более контрастными и позволяет лучше видеть их в дымке. Именно поэтому многие производители противотуманных фар выпускают их с желтыми рассеивателями, — рассказал «Известиям» Шатов.

Если дорога затянута смогом, следует включить передние и задние «противотуманки» и двигаться со скоростью, которая позволит остановить машину в пределах видимости, отметил эксперт. Также следует постараться свести к минимуму любые маневры, особенно обгоны.

— Особую осторожность и внимательность следует проявлять при проезде пешеходных переходов и перекрестков — пешеход может появиться на дороге внезапно, полагая, что водитель его видит, — подчеркнул инструктор контраварийного вождения.

Также максимально тщательно следует подходить к выбору места для остановки и парковки. Оставлять машину на обочине дороги в условиях ограниченной видимости крайне опасно, отметил он. В этом случае оптимальным вариантом будет доехать до парковки или остановиться на АЗС, кафе или около другого объекта придорожного сервиса.