Jeep представил новый Grand Cherokee L для России

Американский автопроизводитель Jeep представил новый внедорожник Grand Cherokee L для российского рынка.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 25 января в редакцию «Известий», автомобиль построен на платформе Giorgio, разработанной Alfa Romeo для моделей Giulia и Stelvio. Внедорожник получил узкие светодиодные фары, фирменную решетку радиатора, рейлинги на крыше и рельефный капот. Длина машины составляет более 5 м.

В салоне новинки установлены цифровая приборная панель, премиальная аудиосистема McIntosh с 19 динамиками, кресла с функцией массажа и вентиляции, беспроводная зарядка для смартфона. Также автомобиль оснастили 100 функциями безопасности и защиты, включая частично автоматизированные ассистенты вождения, систему кругового обзора и камеры ночного видения. Доступна также система Uconnect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей, цифровое зеркало заднего вида.

Внедорожник получил 3,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 290 л.с. Агрегат работает совместно с восьмиступенчатой коробкой передач.

Автомобиль укомплектован 110 функциями безопасности и защиты, включая частично автоматизированные ассистенты вождения, систему кругового обзора и камеры ночного видения.

1 октября сообщалось, что компания Jeep прекратила продажи в РФ компактного кроссовера Renegade. Модель исчезла с официального российского сайта.

Модель Renegade поставлялась в РФ с итальянского завода Jeep. С 2015 года на российском рынке продано 1,2 тыс. таких кроссоверов.