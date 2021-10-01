Jeep прекратила продажи в России кроссовера Renegade

Американская компания Jeep прекратила продажи в РФ компактного кроссовера Renegade. Модель исчезла с официального российского сайта. Об этом 1 октября сообщает «Авторевю».

По данным издания, модель Renegade поставлялась в РФ с итальянского завода Jeep. C 2015 года на российском рынке продано 1,2 тыс. таких кроссоверов. В последние месяцы цены на автомобили начинались с 1,7 млн рублей, а полноприводные версии стоили минимум 2,5 млн рублей.

На сегодняшний день в российской гамме Jeep осталось только три модели: Compass, Grand Cherokee и Wrangler. В следующем году в РФ появится Grand Cherokee нового поколения. Рестайлинговый Compass с новым салоном должен был появиться на российском рынке уже в этом году, но из-за дефицита компонентов и сокращения объема выпуска локальный дебют состоится только в I квартале следующего года.

2 апреля сообщалось, что Jeep начала продажи в России юбилейной версии внедорожника Wrangler, которая получила название 80thAnniversary.

Юбилейный Jeep Wrangler получил новую решетку радиатора, 18-дюймовые двухцветные колесные диски, светодиодные фары, окрашенные в цвет кузова и шильдики 80th Anniversary.