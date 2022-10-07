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Закат «Соляриса»: автовладельцы выбирают между отечественным и китайским

Продажи машин в сентябре продолжили рост
Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев
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Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России продолжили постепенный рост. В сентябре, по данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), реализовали 46 698 машин. Это на 5 тыс., или 12%, машин больше, чем в августе. Какие модели покупали в прошлом месяце — в материале «Известий».

Агентство «Автостат» дает похожий результат — 44 398 автомобилей. Данные основаны на выданных электронных ПТС и учитывают большее количество представленных в России автобрендов. Агентство также фиксирует рост по сравнению с июлем — плюс 4%. Одновременно данные AEB и «Автостата» демонстрируют существенное отставание от объемов 2021 года — минус 60%.

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Lada уходит в отрыв

Самой популярной маркой сентября стала Lada, которой удалось показать рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — 20 641 машина по версии AEB (+20%) и 17 490 машин по версии «Автостата» (+9,8%). Таких результатов российский автопроизводитель сумел достичь благодаря выпуску упрощенных версий своих моделей и государственной программе поддержки спроса.

Позиции других брендов по данным AEB и «Автостата» разнятся. Например, в первом случае самым популярным иностранным брендом стал Hyundai (3888 шт.), во втором — Chery (4257 шт.). Напомним, что Ассоциация европейского бизнеса учитывает отгруженные дилерам машины и не получает данные от некоторых брендов. «Автостат», в свою очередь, учитывает новые автомобили, вставшие на учет.

Закат соляриса
авто
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Несмотря на разницу результатов, тенденции очевидны: из прежних бестселлеров сохраняют активность только корейские марки Hyundai и Kia, а китайские бренды постепенно наращивают долю. Если в начале года «китайцы» занимали 10% рынка (данные «Автостата»), то в сентябре — уже 27%. При этом значительный рост демонстрирует только Exeed, премиальный бренд Chery — 8835 шт. (+280%). И то — за счет низкой базы.

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Бестселлеры теряют позиции

В топ-10 бестселлеров в сентябре значительные изменения. Granta сохранила позицию лидера рынка — 13 421 шт. Второе место заняло семейство Niva, в основном это Legend. Vesta из-за прекращения производства в Ижевске спустилась на 7-е место.

Прежние лидеры среди иномарок — Kia Rio, Hyundai Creta, VW Polo и Skoda Rapid — покинули топ-10, Renault Logan выпал из двадцатки бестселлеров, а Hyundai Solaris не попал даже в топ-25. Производство этих массовых моделей на российских заводах либо прекращено, либо приостановлено. Самой популярной иномаркой, по версии AEB, стал Haval Jolion (2313 шт.), а у «Автостата» — Chery Tiggo 7 Pro (2224 шт.).

Сенсация по имени Tucson

Четвертое место в сентябрьском рейтинге бестселлеров по версии AEB неожиданно занял далеко не дешевый среднеразмерный кроссовер Hyundai Tucson. Причем продажи этой модели оказались на уровне прошлого года — 1565 машин. Эксперты объясняют это наличием запасов для их производства на заводе «Автотор», а также их ввозом из Кореи.

Закат соляриса
авто
Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
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По словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексея Старикова, доля Hyundai Tucson, выпущенных в Южной Корее, составляет около 40% от всех этих кроссоверов, находящихся на складах дилера. Эти автомобили были ввезены официально, без параллельного импорта, подчеркнул он. Согласно открытой базе данных Росстандарта, российское представительство Hyundai получило одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на этот автомобиль, собранный на заводе в южнокорейском Ульсане, еще в конце августа прошлого года

Сентябрьскому успеху Tucson способствовало и возобновление выпуска этого кроссовера на «Автоторе», отмечают эксперты.

— По моим данным, в корейских компаниях в конце весны удалось поставить в Калининград крупную партию машинокомплектов. Скорее всего, среди них были и комплектующие для производства Hyundai Tucson, — рассказал «Известиям» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Вместе с тем, судя по заявлениям руководства «Автотора», производство автомобилей корейских брендов на предприятии прекращено. 6 октября компания приступила к переналадке конвейера для выпуска новых моделей.

«Это не говорит о восстановлении отрасли»

Закат соляриса
авто
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Итоги продаж за сентябрь эксперты и дилеры называют вполне ожидаемыми. По их прогнозам, похожие результаты с небольшими колебаниями как в одну, так и в другую сторону будут наблюдаться до конца года.

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— В поставках автомобилей и производственных процессах изменений пока не произошло, и в оставшиеся месяцы 2022 года мы продолжим наблюдать схожую картину. Несмотря на то что цифры падения рынка в сентябре чуть менее пиковые, чем весной этого года (59,8% против 78,5% в апреле), это не говорит о восстановлении отрасли, — заявил «Известиям» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

Во второй половине лета на спрос положительно повлияло снижение банками процентных ставок, а также возобновление госпрограмм льготного кредитования на приобретение российских автомобилей, отметил он. Эти факторы продолжили частично оказывать влияние на продажи и в сентябре, полагает представитель «Авилона».

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев отмечает, что общая динамика продаж до конца года остановится на прежнем уровне. Однако часть потенциальных покупателей новых автомобилей может остановить свой выбор на подержанных моделях, полагает он.

— С учетом роста предложения на вторичном рынке возможно снижение цен на автомобили с пробегом. Из-за ограниченного предложения новых машин и их достаточно высокой стоимости есть вероятность, что некоторые покупатели предпочтут приобрести за те же деньги подержанную машину более высокого уровня, — добавил он.

Что будет с авторынком дальше

Закат соляриса
авто
Фото: РИА Новости/Антон Денисов

По прогнозу экспертов, соотношение долей разных автопроизводителей на российском авторынке радикально изменится к концу года.

— Поскольку производство самых популярных и наиболее доступных моделей корейских брендов — Hyundai Solaris и Kia Rio — так и не было возобновлено, эти компании потеряют очень большую часть рынка. Судя по всему, по итогам года 50% рынка будет занимать «АвтоВАЗ», примерно 30% — китайские автопроизводители, а оставшиеся 20% поедят между собой все остальные бренды, в том числе и корейские, — поделился с «Известиями» своим прогнозом Игорь Моржаретто.

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