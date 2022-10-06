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«Автотор» начал подготовку к производству новых моделей

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Калининградский завод «Автотор» приступил к переналадке конвейера для подготовки к запуску производства автомобилей новых брендов. Об этом 6 октября сообщило агентство «Автостат».

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В 2023 году «Автотор» планирует начать выпуск электромобилей и двигателей для них. На новой производственной площадке завершается строительство восьми заводов, инвестиции в которые составили более 5,7 млрд рублей.

По оценке губернатора Калининградской области Антона Алиханова, в 2023 году «Автотор» рассчитывает выйти на уровень производства в 50 — 70 тыс. автомобилей с постепенным наращиванием объема выпуска.

По итогам 2021 года калининградский завод выпустил более 177 тыс. автомобилей, что на 13% выше показателя 2020 года.

В конце сентября текущего года «Автотор» завершил производство автомобилей Hyundai и Kia из имевшихся запасов комплектующих. Ранее на предприятии в Калининграде выпускали машины BMW, однако их выпуск был приостановлен еще в начале марта 2022 года в связи с разрывом логистических цепочек. По словам основателя «Автотора» Владимира Щербакова, при изменении ситуации компания готова возобновить контрактную сборку с этими партнерами.

28 сентября в Липецкой области на заводе «Моторинвест» запустили производство электромобилей под брендом Evolute. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro. Новый электромобиль оснащен тяговой батареей емкостью 53 кВт, запасом хода в 420 км. Мощность электродвигателя составляет 150 л. с. Официальные дилеры начнут прием заказов на седан в октябре 2022 года.

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