СТО один сервис: в России стали закрываться станции техобслуживания

В крупных городах стали закрываться станции техобслуживания. С марта по октябрь в Москве прекратили свою деятельность почти 300 СТО, а в Санкт-Петербурге — 150, сообщили «Известиям» в Союзе автосервисов России. Основная причина — спрос на их услуги упал примерно на 20%, говорят эксперты. Ситуацию усложняет дефицит автозапчастей, который образовался из-за ухода некоторых зарубежных компаний. Представители отрасли говорят, что с отечественного рынка почти полностью исчезли детали для премиальных машин, фары, бамперы и крылья. Когда ситуация стабилизируется и что для этого необходимо — разбирались «Известия».

Ограниченный сервис

С марта по октябрь нынешнего года в Москве и Санкт-Петербурге закрылось 444 автосервиса, рассказал «Известиям» член правления Союза автосервисов России, заместитель директора «Автокомплекс ЕвроАвто» Илья Плисов со ссылкой на данные 2GIS. По его словам, подобная картина наблюдается и в менее крупных городах: например, в Томске закрылось 15 СТО, в Нижнем Новгороде — 13. Связано это с тем, что спрос на услуги автосервисов в последнее время упал примерно на 20%, считает Илья Плисов.

— На мой взгляд, люди в нынешних условиях меняют свои приоритеты: меньше покупают авто, меньше ими пользуются. Многие стали откладывать деньги на более необходимые вещи , — отметил он.

К закрытию СТО приводит и дефицит комплектующих. Стало сложнее производить кузовной ремонт дорогих иномарок, так как не хватает фар, бамперов и крыльев — в подавляющем большинстве у них нет аналогов.

СТО один сервис Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Из-за санкций большинство производителей не имеют права импортировать часть своего товара в Россию. А так как автозапчасти, например для машин дороже €50 тыс., подпадают под категорию люксовых товаров, то сильный дефицит наблюдается именно среди дорогих запчастей. Новые пути дистрибуции пока не могут покрыть потребности рынка, — рассказал Илья Плисов.

Как и в других отраслях, в автомобильной разрешили параллельный импорт. Но, по словам представителей отрасли, полноценно он начал работать только в августе. Это связано с тем, что важные для российского рынка бренды попали только во вторую версию перечня товаров, доступных для параллельного завоза в страну. Причем это решение имеет как позитивные, так и неприятные последствия. Например, растет количество контрафактных комплектующих, которые поставляются под видом оригинальных.

— Контрафакт всегда был на рынке. Но его объем увеличился, в том числе и за счет параллельного импорта, — сказал Илья Плисов.

«Известия» направили запрос в Федеральную таможенную службу с просьбой прокомментировать проблему поставок контрафактной продукции в рамках параллельного импорта. На момент публикации ответ не получен.

Дорого и мало

Не исключено, что одним из факторов, который влияет на деятельность автосервисов и уровень спроса на их услуги, стали цены на запчасти , отмечают эксперты.

— Сильнее всего выросла средняя цена на запчасти автомобилей Honda (59%) и Volvo (51%). Стоимость запчастей на Mazda поднялась на 49%, Land Rover — на 46%, Infiniti — на 42%, BMW — на 41%, Mercedes-Benz — на 41%, Suzuki и Audi — на 38%, — сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков.

СТО один сервис Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Рост цен на запасные части к таким автомобилям, как Nissan, Mitsubishi, Lexus, Toyota, Skoda, Hyundai, Kia, Volkswagen и Chevrolet, составил в среднем 30%.

— Как и ожидалось, рост цен на детали марок автомобилей, которые объявили об уходе из страны, оказался весьма существенным. Однако средний рост стоимости запчастей с начала года составил порядка 30% — в основном благодаря значительной доле на российских дорогах автомобилей отечественного производства, — сказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

После налаживания параллельного импорта запчастей ряда иностранных производителей цены на них начнут снижаться, считает он.

Не все эксперты разделяют это мнение. В нынешнем виде параллельный импорт не способствует снижению цен, считает представитель автосервиса «АвтоРем» Евгений Прошлецов.

— Чем больше ухищрений приходится придумывать для доставки товара, тем он дороже. Доставка комплектующих порой требует подключения третьих лиц. То есть товар дольше идет и дороже обходится , — отметил он в разговоре с «Известиями». — А в связи с экономической ситуацией люди и так стараются не совершать лишних трат. Обслуживание машины, даже самой бюджетной, превращается в дорогое удовольствие. Поэтому мы теряем клиентов.

Впрочем, ситуацию на рынке услуг ремонта автомобилей вряд ли можно назвать критической, подчеркивают эксперты. Возможно, тенденция закрытия автосервисов продлится еще какое-то время, но это стоит рассматривать как своеобразное очищение этой сферы от слабых игроков.

СТО один сервис Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

— Очевидно, что в любые времена те или иные предприятия закрывались из-за нерентабельности. Автосервисы — не исключение. Но в нынешних обстоятельствах я вижу плюсы, — заявил «Известиям» автоэксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. — С рынка уйдут недобросовестные игроки, которых всегда было достаточно много. Те, кто готов работать «по-белому», тем государство будет идти навстречу, оказывать помощь, давать льготы.

По словам эксперта, качественным сервисам серьезный отток клиентов и закрытие не грозит. Он также поддержал мысль, что после того, как наладится параллельный импорт, цены на автозапчасти вернутся в норму и ремонт автомобилей станет доступнее.