Чужие здесь приходят: какие иномарки можно купить в России

Российский рынок в основном растет за счет АвтоВАЗа, который пока может предложить автомобили в упрощенной комплектации. Иностранные автопроизводители в большинстве своем перестали поставлять машины в Россию. Как сейчас купить иномарку, выясняли «Известия».

Запасы тают

Нарушение логистических цепочек и антироссийские санкции привели к тому, что многие иностранные бренды заморозили активность в нашей стране или вообще покинули рынок, как Renault. Тем не менее благодаря запасам французская компания продолжает держаться в топ-10 самых популярных брендов сентября. На складах еще осталось некоторое количество японских, немецких, французских и чешских машин. Однако и массовые модели, и премиальные становятся дефицитом, что влияет на ценники у официальных дилеров.

Чужие здесь приходят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Из прежних лидеров определенную активность сохраняет разве что Hyundai/Kia, однако южнокорейская компания делает ставку уже не на местное производство, а на прямой импорт. Завод в Санкт-Петербурге ушел на простой с марта, а «Автотор» работал с перебоями. Теперь предприятие переориентирует производство на другие бренды. На первых позициях сейчас не бюджетные «Рио» и «Солярисы», которые как раз выпускали в Санкт-Петербурге и запасы которых подошли к концу, а более дорогие среднеразмерные кроссоверы Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe.

Китайское разнообразие

По мере того как пустеют склады, бывшие лидеры рынка теряют позиции и на сцену выходят новые игроки — из Китая. В сентябре самыми популярными иномарками стали Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Geely Coolray. Причем Jolion единственный из них производится в России и участвует в госпрограмме льготного кредитования. В начале октября рыночная доля «китайцев», по данным «Автостата», превысила 30%.

Chery, хотя и не имеет до сих пор российской площадки, делает ставку на разнообразие. Ее премиум-бренд Exeed едва ли не единственный показывает уверенный рост в этом году. Прежде всего за счет расширения модельного ряда. Кроме того, китайский автопроизводитель представил еще один суббренд — Omoda, расположившийся между Chery и Exeed. Пока он представлен только одной моделью — купе-кроссовером С5. Ходят слухи о выходе на российский рынок еще одного суббренда компании — Jetour.

Второй серьезный игрок из Китая Great Wall Motors (GWM) располагает в России собственным производством, где выпускает несколько моделей. Помимо кроссоверов Haval разного формата (Jolion, F7/F7x/Dargo) компания предлагает большой рамный внедорожник H9. Кроме того, GWM давно планирует вывести на российский рынок еще один суббренд для внедорожников — Tank.

Чужие здесь приходят Салон китайского кроссовера Haval Jolion Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Замыкает тройку лидеров Geely с заводом в Белоруссии, из новинок она может предложить обновленные версии кроссоверов Coolray и Tugella.

Китайские автомобили планируют собирать в Москве на бывшем заводе Renault под брендом «Москвич». «Соллерс», в свою очередь, под своим брендом будет выпускать в Елабуге китайские фургоны вместо Ford Transit. Более того, одним из претендентов на предприятие Nissan в Санкт-Петербурге после ухода японского автопроизводителя может стать китайская госкомпания FAW. Она ранее заявляла о намерении продавать в России машины люксового бренда Hongqi.

«В условиях дефицита на рынке новых машин европейского, корейского и японского производства продукция КНР является очень востребованной. И китайские автопроизводители будут наращивать объемы продаж на российском рынке», — считает генеральный директор «Газпром Автолизинг» Лилия Маркова.

Чужие здесь приходят Сборка автомобиля Geely Atlas в цехе белорусского предприятия СЗАО «БелДЖИ», Белоруссия Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

По факту китайские автопроизводители смогли занять большинство опустевших ниш и даже предлагают такой премиальный формат, как купе-кроссовер. Однако в сегменте бюджетных седанов вроде «Соляриса» или «Логана» им предложить нечего. В теории эту нишу могли бы занять компании из Ирана, которые заявляли о намерении выйти на российский рынок уже в этом году.

— Иранские автопроизводители будут успешны, если организуют производство в России. Тащить оттуда автомобиль со всеми таможенными платежами — получится ценник в 2 млн, — считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

В обход официальных каналов

Автомобили китайской тройки (Chery, Haval Geely) отличаются современной конструкцией, неплохо оснащены, однако не все готовы на них пересаживаться и не воспринимают заявку на премиальность всерьез.

— Что касается премиума, есть группа людей, которая всё равно будет покупать условных «немцев». Для них существует параллельный импорт, — считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

Чужие здесь приходят Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Крупные холдинги уже начали ввозить машины в обход официальных каналов. Пока это Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, новое поколение Jeep Grand Cherokee, электромобили Volkswagen и Audi. Стоимость автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, практически не отличается от цены на аналогичные модели, поставленные официальным представительством того или иного автопроизводителя, отмечают продавцы. Лишь некоторые модели стали дороже.

Впрочем, эксперты склоняются к мнению, что решение о параллельном импорте окажет не очень значительное влияние на российский авторынок и вряд ли сможет полностью заменить официальные поставки автомобилей.

Электрический стимул

На фоне спада продаж автомобилей с традиционными силовыми установками электромобили делают успехи — в сентябре рост в сегменте новых машин составил 30% в сравнении с прошлым годом. В количественном выражении успехи скромные, «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» сообщает о 209 проданных машинах. Факторами роста стали «серые» поставки, причем не все эти электромобили планировали продавать в России официально. Volkswagen по результатам сентября обогнал прежнего лидера — Tesla. Большая часть спроса пришлась на одноклассника «Тигуана» кроссовер VW ID.4. На втором месте более крупный ID.6, предназначенный исключительно для китайского рынка.

Чужие здесь приходят_5 Hongqi E-HS9 Фото: Hongqi

Неофициалы активно ввозят и электромобили китайского производства. Так, в прошлом месяце кроссовер E-HS9 экзотического бренда Hongqi c ценником 12 млн рублей разошелся тиражом 11 экземпляров. Столько же за месяц приобрели электромобилей Audi e-tron Sportback и Merсedes-Benz EQS.

Несмотря на растущую популярность китайских «электричек», официально начать продажи в нашей стране решился пока только малоизвестный бренд Skywell, автомобильное подразделение холдинга Skyworth Group, более известного телекоммуникациями и производством бытовой электроники. Пока потенциальным дилерам представили среднеразмерный кроссовер ET5 с ценником около 4,5–5 млн рублей. У переднеприводной машины только один мотор мощностью 204 л.с., а запаса хода хватит на 520 км.

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