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Завод и всё: какими могут стать сценарии ухода Hyundai из России

Аналитики назвали наиболее вероятным вариант перехода предприятия под контроль государства
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Российский завод Hyundai может повторить судьбу ушедших из страны Renault и Nissan, которые фактически стали государственными активами, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Руководство южнокорейской компании решает будущее своего предприятия в Санкт-Петербурге, один из вариантов — его продажа, сообщили южнокорейские СМИ. В этом случае российским властям нужно будет привлечь к сотрудничеству партнеров из других стран, чтобы реанимировать производство, полагают аналитики. Иначе персоналу придется самостоятельно выстраивать все с нуля, а это огромные затраты на годы вперед, считают эксперты. По некоторым данным, обсуждается и консервация завода, но такой сценарий возможен, если производитель всё же рассматривает вариант возвращения в страну.

Готовы к переменам

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Свое автомобильное производство в Санкт-Петербурге Hyundai Motor остановил с начала марта — на нем собирали Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. При этом компания не прекращала платить зарплаты сотрудникам. С тех пор завод так и не смог вернуться к оперативной деятельности: возникли сложности с банковскими переводами от материнской компании и с логистикой. Это лишило производителя необходимых деталей для выпуска автомобилей, сообщила южнокорейская газета «Тона Ильбо».

По данным издания, в январе-феврале 2022 года на российском и европейском рынках продавалось более 17 тыс. автомобилей в месяц, произведенных на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. До недавнего времени продолжалась сборка автомобилей марки на заводе «Автотор» в Калининграде, но и на нем производство также прекратилось. В июне было продано 862 автомобиля, сделанных в России, в июле — 14, а в августе и сентябре продажи сократились до нуля, писали в «Тона Ильбо». Со ссылкой на анонимный источник в южнокорейской автоиндустрии издание сообщило, что производитель рассматривает вариант продажи завода в Санкт-Петербурге.

Завод и всё
Автомобили на складе готовой продукции на территории завода Hyundai Motor
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В российском офисе компании отказались от комментариев. «Известия» направили запросы в Минпромторг и правительство Санкт-Петербурга.

Как сказал «Известиям» директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, в этом году в России продадут около 600 тыс. легковых автомобилей, хотя произвести на территории страны могут 3 млн машин. То есть производственные мощности в пять раз превышают тот объем, который россияне готовы купить. В этих условиях развивать промышленность невыгодно, пояснил эксперт.

— В такой ситуации возможны разные варианты, каждый из которых следует просчитывать. Например, предприятие можно законсервировать на продолжительное время. Но этот вариант актуален в случае, если компания покидает Россию и в перспективе допускает, что вернется, — пояснил он. — Если производитель уже сейчас понимает, что не вернется в РФ, то выгоднее разобрать оборудование и перенести все мощности в ближайшую страну — например, в Казахстан или Киргизию.

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По проложенному пути

В России уже были случаи, когда компания сначала останавливала производство, а затем за символическую плату продавала завод государственным структурам. Так произошло с брендами Renault и Nissan, которые покинули страну, хотя их мощности продолжают использоваться для выпуска легковых автомобилей. Это, например, модели «АвтоВАЗа» и «Москвича» — ими занимаются отечественные структуры, сказал «Известиям» директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин.

— Судя по всему, в случае с заводом Hyundai этот сценарий может повториться: можно предположить, что завод ждет огосударствление (то есть продажа за символическую цену) и назначение российского менеджмента. Возможно, удастся найти партнера из других стран, чтобы реанимировать производство. В противном случае персоналу придется самостоятельно выстраивать всё с нуля, — отметил эксперт.

Завод и всё
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Если реализуется последний сценарий, на налаживание производства потребуются годы — «это грандиозная задача», считает Михаил Блинкин. Эксперт подчеркнул: если Hyundai оставит в Санкт-Петербурге завод — фактически это будет «коробка» с оборудованием, которое настроено на производство определенных моделей. При этом новому изготовителю придется разрабатывать технологию, дизайн, цепочки поставок, маркетинг и многое другое.

Первым из автопроизводителей Россию покинул французский бренд Renault — в середине мая его активы перешли в государственную собственность. 100% акций «Рено Россия» перешло правительству Москвы, 67,69% бумаг автоконцерна «АвтоВАЗ» — ФГУП «НАМИ», оставшиеся акции сохранит «Ростех». В середине октября Минпромторг сообщил, что 100% Nissan в России передают ФГУП «НАМИ». Послепродажным обслуживанием автомобилей и поставкой запчастей будет заниматься российский АвтоВАЗ. «Известия» направили запрос во ФГУП «НАМИ».

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