Выход — платный: Renault потерял €2,3 млрд после ухода из России

Уход Renault из нашей страны стал серьезным финансовым ударом для автопроизводителя: убыток составил более €2,3 млрд. По итогам прошлого года по количеству проданных автомобилей российский рынок был вторым в общем объеме продаж Renault Group. Эксперты сомневаются, что концерн сможет быстро компенсировать убытки, но отмечают, что репутационных потерь после ухода из нашей страны компания не понесла. Подробности — в материале «Известий».

Миллиардные убытки

Прекращение деятельности компании Renault в России и передача российских активов компании (завода в Москве — столичному правительству и 67,69% доли в «АвтоВАЗе» — ФГУП «НАМИ») по схеме «сделка за рубль» принесли Renault Group убыток в размере €2,3 млрд. Об этом говорится в финансовой отчетности концерна за первое полугодие 2022 года.

«Результат прекращенной деятельности представляет собой убыток в размере €2,3 млрд в первом полугодии 2022 года, в основном из-за обесценения основных средств, нематериальных активов и «АвтоВАЗа» и «Renault Россия», а также обесценения конкретных активов, принадлежащих другим организациям группы, и результата выбытия проданных российских предприятий», — говорится в релизе компании.

При этом по итогам первых шести месяцев чистая прибыль Renault Group от продолжающейся деятельности составила €657 млн, что на €458 млн больше, чем в первом полугодии 2021 года, отмечается в сообщении. Операционная рентабельность в первом полугодии составила 4,7% (2,1% за аналогичный период прошлого года). В компании прогнозируют по итогам года рентабельность 5%.

«Группа Renault решительно стремится к глубокой трансформации и изменению своей деятельности. Компенсировав потерю своей российской деятельности и продолжая высокоскоростную трансформацию, компания улучшает свой финансовый прогноз на 2022 год», — заявил генеральный директор Renault Group Лука де Мео.

Что потерял Renault

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году совокупные продажи группы Renault (без учета моделей Nissan и Mitsubishi, которые также входят в альянс) на российском рынке составили более 481 тыс. автомобилей. Таким образом, Россия стала вторым после Франции рынком для концерна. Львиная доля продаж пришлась на модели «АвтоВАЗа» — почти 353 тыс. автомобилей.

Впрочем, и модели Renault показывали на нашем рынке неплохие результаты. С показателем в 128,5 тыс. проданных машин по итогам 2021 года французский бренд занимал четвертую строчку, уступая только «дружественным» Ladа, а также Kia и Hyundai. По итогам первого полугодия мировые продажи Renault без учета российского рынка упали на 12%, сообщила пресс-служба компании.

Cерьезная сумма

Понесенные убытки достаточно чувствительны даже для такого крупного автопроизводителя, как Renault Group, считают эксперты. По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, компенсировать их за короткий срок компании будет очень сложно, €2,3 млрд — серьезная сумма. Например, создание полноценного автомобильного завода со штамповкой, мощностью 200–250 тыс. машин в год, обходится примерно в €1 млрд, отметил эксперт.

— Для Renault потеря «АвтоВАЗа» очень чувствительна. Помимо того что модели Lada — это самые популярные автомобили на российском рынке, так они еще и высокомаржинальные. Lada Granta и Lada Largus были одними из самых прибыльных моделей в портфеле Renault Group. Компенсировать их потерю будет весьма проблематично, — считает Сергей Бургазлиев.

Выход — платный Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Сохранили лицо

Несмотря на стремительный уход французского автопроизводителя с российского рынка, его репутация в нашей стране сильно не пострадала, отмечают специалисты. Если спустя какое-то время Renault всё же решит вернуться в Россию (такая возможность предусмотрена соглашением), с особыми трудностями в борьбе за потребителя он не столкнется, считает Бургазлиев.

— Автомобилисты будут только рады, если у них снова появится возможность приобрести автомобили Renault, — отметил он.

Дилеры также будут не против снова заняться продажей и обслуживанием автомобилей французского бренда, считает эксперт. Однако многое будет зависеть от того, на каких условиях будет решен вопрос с гарантийными обязательствами Renault после ухода компании из России, подчеркнул он.

С ним согласен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. За несколько десятков лет, что компания работала в нашей стране, она успела получить лояльность российских потребителей, уверен он.

— Все прекрасно понимают, что вынужденный уход Renault был политическим решением, принятым руководством компании под серьезным давлением властей. Отчет о крупных финансовых потерях концерна — очередное подтверждение того, что с экономической точки зрения никаких предпосылок для сворачивания своего бизнеса в нашей стране у Renault не было, — заявил «Известиям» Моржаретто.

«Французы» и не только

Потери от ухода или приостановки своей деятельности в России помимо Renault ощутили и другие автомобильные компании. Так, Mercedes-Benz свои убытки от остановки производства автомобилей на заводе в Подмосковье и прекращения поставок машин на российский рынок оценил в €1,4 млрд. Производитель шин Michelin, заявивший в конце июня о прекращении работы в нашей стране, по итогам первого полугодия понес из-за этого убытки в размере €202 млн.

«Консолидированный чистый результат в размере €843 млн включает убыток от потери стоимости в размере €202 млн, связанный с приостановкой нашей деятельности в России», — говорится в финансовом отчете компании.

Меньше других от ухода из России пострадал концерн General Motors. С учетом минимальной доли на российском рынке и достаточно скромных продаж в нашей стране: в 2021 году, по данным АЕБ, был продан 381 автомобиль Chevrolet и Cadillac. Решение о прекращении работы в России на финансовых показателях компании практически не сказалось. Напротив, по итогам первого полугодия чистая прибыль General Motors составила почти $4,5 млрд.