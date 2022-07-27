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В Michelin оценили свои потери после ухода из России

После ухода из России Michelin оценил свои потери в €202 млн
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Французский производитель автомобильных шин Michelin сообщил о потере €202 млн из-за ухода из России. Это следует из опубликованного 26 июля отчета компании.

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«Консолидированный чистый результат в размере €843 млн включает убыток от потери стоимости в размере €202 млн, связанный с приостановкой нашей деятельности в России», — сказано в документе.

При этом, по данным компании, в первом полугодии 2022 года ее продажи увеличились на 18,7%. Операционная прибыль выросла на 7,7% до €1,5 млрд. В Michelin отметили, что из-за ситуации вокруг Украины и нарушения цепочек поставок продажи шин были ниже ожидаемого уровня везде, за исключением Восточной Европы и Китая. Там показатели оставались стабильными.

29 июня в Центре развития перспективных технологий сообщили, что оператор системы цифровой маркировки и прослеживаемости «Честный знак» не ожидает возникновения дефицита шин на российском рынке на фоне заявлений об уходе из России компаний Michelin и Nokian Tyres. Согласно подсчетам аналитиков оператора, на сегодняшний день на российских складах находится более 77 млн шин и покрышек при среднемесячном объеме потребления на уровне 4 млн.

8 июня французский производитель шин Michelin заявил о планах по продаже своих российских активов под местное управление и ухода с рынка РФ. Компания приостановила работу своего российского завода в Давыдово, а также ввоз новой продукции в Россию 15 марта на фоне новых антироссийских санкций.

7 июля президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций заявил, что в некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли. Он отметил, что может быть меньше конкуренции, но ее нужно будет поддерживать.

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