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Путин рассказал о положительной стороне ухода иностранных компаний из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил 7 июля президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций. Он отметил, что может быть меньше конкуренции, но ее нужно будет поддерживать.

«На самом деле, может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло. В некоторых отраслях, в некоторых секторах экономики и хорошо, что с нашего рынка кто-то ушел. Плохо, что может быть меньше конкуренции. Но нам нужно добиваться того, чтобы внутреннюю конкуренцию поддерживать»,— сказал он.

Глава государства подчеркнул, что базовые основы экономики страны оказались гораздо более устойчивыми, «чем думали об этом недоброжелатели».

Российский лидер 9 июня в ходе встречи с молодыми предпринимателями в Москве выразил мнение, что ушедшие из России иностранные компании рано или поздно пожалеют о своем решении, потому что в РФ есть большие возможности для развития бизнеса.

Кроме того, Путин уточнил, что российская экономика останется открытой для международного сотрудничества.

В то же время министр промышленности и торговли Денис Мантуров 7 июня сообщил, что турецкие, китайские, индийские, бразильские, иранские бренды «стучатся» в РФ. По его словам, рынок для них открыт, но преференции получат российские компании.

В последние несколько месяцев ряд иностранных компаний заявил о приостановке поставок товаров в РФ или об уходе с российского рынка на фоне обострения геополитической обстановки и усиления антироссийских санкций.

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