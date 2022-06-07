Мантуров рассказал о «стучащихся» в Россию иностранных брендах

Турецкие, китайские, индийские, бразильские, иранские бренды «стучатся» в РФ, рынок для них открыт, но преференции получат российские компании. Об этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил 7 июня в ходе стратегической сессии «Болевые точки ретейла: проблемы и пути решения» в рамках форума «Неделя российского ретейла».

«Правительство приняло решение в этом году, и впервые будет выделено в пилотном режиме пока 500 млн рублей на продвижение в СМИ — в первую очередь на телевидении — российских брендов», — пояснил он.

Министр поделился наблюдением, что бренды, которые носят российское название, продаются хуже, чем зарубежные, поэтому он уверен, что именно их продвижение, в том числе в СМИ, необходимо, чтобы такого не происходило. Он добавил, что такая мера поддержки заработает в ближайшее время.

«Как нормативный акт правительством будет принят. Принято принципиальное решение: мы договорились, определили объем средств, который будет в пилотном режиме выделен на это мероприятие», — подчеркнул Мантуров.

Ранее в этот день генеральный директор компании FM Logistic Олег Альхамов на Неделе российского ритейла сообщил, что импорт товаров в РФ из Европы упал на 50%, при этом ввоз продукции из Китая вырос на 28%. Он объяснил, что падение связано с оттоком «санкционных» товаров из РФ. Эксперт отметил, что логистические проблемы стали главными на потребительском рынке в I квартале 2022 года, однако сейчас транспортным компаниям удалось перестроить цепочки поставок. Поэтому пути ввоза из Европы и Китая уже частично восстановлены, добавил Альхамов.

Ранее, 26 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать импортозамещение и контакты с потребителями, чтобы учитывать их предложения и потребности. Глава кабмина указал на необходимость обратной связи.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделала всё необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям, обеспечивающим ее суверенитет. Он отметил, что страна в этом направлении будет двигаться дальше. При этом российский лидер подчеркнул, что импортозамещение — это не панацея от всех бед.

На фоне операции России по защите Донбасса и последовавших санкций Запада ряд западных компаний принял решение приостановить работу на территории страны. В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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