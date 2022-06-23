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Американская компания Cisco решила уйти из России и Белоруссии

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Фото: Global Look Press/Henrique Casinhas
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Американский производитель телекоммуникационного оборудования Cisco решил прекратить деятельность в России и Белоруссии. Об этом 23 июня сообщает Reurers.

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Их закрытие может обернуться для компании временным дефицитом и ростом цен

Компания прекратила операции в России, в том числе продажи и обслуживание, еще в марте. Теперь работа Cisco в РФ будет полностью закрыта. Другие подробности об уходе компании с российского рынка не приводятся.

Ранее в этот день источник в американской компании Nike рассказал «Известиям», что бренд остановит поставки своей продукции в РФ. Nike Inc. сообщила об уходе российского рынка утром в четверг. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение больше не будут доступны в этом регионе. Магазины бренда закрыты и больше не откроются.

22 июня финская компания Tikkurila объявила об уходе из России. С начала спецоперации по защите Донбасса она проводила минимальный объем продаж, чтобы выплачивать зарплату сотрудникам.

В это же день шведская IKEA начала закрывать свои торговые точки на территории России. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал «Известиям», что IKEA вынуждена будет заплатить штрафы — сотни миллионов рублей — за разрыв договоров аренды в торговых центрах.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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