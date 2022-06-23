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Nike решила полностью уйти из России

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vlad Karkov
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Американский бренд Nike принял решение полностью уйти из России. Об этом 23 июня сообщается на сайте компании.

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«Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», — сказано в заявлении.

Ранее, 26 мая, источник «Известий», представитель ассоциации «Русбренд», членом которой является компания, сообщил, что Nike остается в РФ. Он отметил, что у марки завершился договор с франчайзи-партнером Inventive Retail Group (IRG). Его не стали продлевать, так как в новых экономических условиях компания не может гарантировать исполнения обязательств перед партнером в полном объеме, поэтому отношения остановили.

Накануне глава IRG Тихон Смыков заявил «Известиям», что до конца июля компания, выступавшая франчайзи-партнером отечественной сети Nike, закроет большинство магазинов этой марки на территории РФ. По мнению источника «Известий», российская компания не может заменить магазины, которые развивали под брендом Nike.

До этого, 25 мая, сообщалось, что Nike не продлил франчайзинговое соглашение с IRG, так как в ближайшее время не сможет организовать поставки в Россию. PR-директор компании подтвердила подлинность заявления и указала на небольшой ассортимент товаров, которые остались в наличии после остановки поставок.

Всего на территории России под управлением IRG находятся 37 фирменных магазинов Nike. Из них девять уже не работают, а с момента начала проведения специальной операции по защите Донбасса общее количество сократилось чуть более чем вдвое — из 116 осталось 56.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России в связи с началом Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. Множество западных брендов поставили на паузу деятельность в РФ. Среди них — Nike, Adidas, IKEA, Lego, Apple, Samsung. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, BMW, Audi и другие.

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