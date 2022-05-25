Американский бренд Nike решил уйти из России

Производитель одежды и обуви Nike не продлил франчайзинговое соглашение с компанией Inventive Retail Group (IRG) — владельцем крупнейшей в стране монобрендовой сети магазинов американского ритейлера. Об этом 25 мая сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании.

По данным газеты, решение не продлевать соглашение связано с тем, что Nike в ближайшее время не сможет организовать поставки товаров в Россию.

«Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера», — пишет газета.

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PR-директор IRG подтвердила изданию, что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците. Она добавила, что из-за сложившейся обстановки компания не сможет продолжить работу монобрендовых магазинов и будет вынуждена их закрыть.

Более того, представитель американского ритейлера сообщил «Ведомостям», что Nike приняла решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения «в связи с операционными сложностями».

Уточняется, что IRG управляет 37 точками Nike, а из информации на сайте следует, что сейчас не работают девять магазинов. С марта по май количество монобрендовых магазинов Nike в стране уже сократилось со 116 до 56.

23 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников рассказала об уходе с рынка РФ американской компании одежды и обуви Levi Strauss & Co, которая владеет основным брендом Levi's, после 29 лет работы. Сейчас она ищет покупателей на часть своих активов.

На фоне ухода некоторых компаний с российского рынка сообщается, что такие бренды, как, например, магазины Reserved и House откроются в РФ уже в ближайшие выходные. Однако в «Reserved Мега Белая Дача» заявили «Известиям», что уже заработали магазины Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay.

Отмечалось, что бренд Reserved будет работать под новой вывеской Re, Mohito — M, Sinsay — «Син».

О том, что LPP Group продаст российское подразделение китайскому консорциуму, стало известно 19 мая. Указывалось, что в сделку не войдут права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет польская компания.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России в связи с началом Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. Множество западных брендов поставили на паузу деятельность в РФ. Среди них — Nike, Adidas, IKEA, Lego, Apple, Samsung. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, BMW, Audi и другие.

20 апреля директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга России Сергей Носов заявил, что производители из Китая могут занять место ушедших из РФ зарубежных компаний.