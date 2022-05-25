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Американский бренд Nike решил уйти из России

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Производитель одежды и обуви Nike не продлил франчайзинговое соглашение с компанией Inventive Retail Group (IRG) — владельцем крупнейшей в стране монобрендовой сети магазинов американского ритейлера. Об этом 25 мая сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании.

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По данным газеты, решение не продлевать соглашение связано с тем, что Nike в ближайшее время не сможет организовать поставки товаров в Россию.

«Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера», — пишет газета.

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PR-директор IRG подтвердила изданию, что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците. Она добавила, что из-за сложившейся обстановки компания не сможет продолжить работу монобрендовых магазинов и будет вынуждена их закрыть.

Более того, представитель американского ритейлера сообщил «Ведомостям», что Nike приняла решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения «в связи с операционными сложностями».

Уточняется, что IRG управляет 37 точками Nike, а из информации на сайте следует, что сейчас не работают девять магазинов. С марта по май количество монобрендовых магазинов Nike в стране уже сократилось со 116 до 56.

23 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников рассказала об уходе с рынка РФ американской компании одежды и обуви Levi Strauss & Co, которая владеет основным брендом Levi's, после 29 лет работы. Сейчас она ищет покупателей на часть своих активов.

На фоне ухода некоторых компаний с российского рынка сообщается, что такие бренды, как, например, магазины Reserved и House откроются в РФ уже в ближайшие выходные. Однако в «Reserved Мега Белая Дача» заявили «Известиям», что уже заработали магазины Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay.

Отмечалось, что бренд Reserved будет работать под новой вывеской Re, Mohito — M, Sinsay — «Син».

О том, что LPP Group продаст российское подразделение китайскому консорциуму, стало известно 19 мая. Указывалось, что в сделку не войдут права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет польская компания.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России в связи с началом Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. Множество западных брендов поставили на паузу деятельность в РФ. Среди них — Nike, Adidas, IKEA, Lego, Apple, Samsung. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, BMW, Audi и другие.

20 апреля директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга России Сергей Носов заявил, что производители из Китая могут занять место ушедших из РФ зарубежных компаний.

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