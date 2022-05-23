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Экономика
Источники сообщили о планах Levi's уйти с российского рынка

Источники сообщили о планах Levi's уйти с российского рынка

Источники «Ъ» рассказали о планах компании Levi Strauss & Co окончательно покинуть Россию
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Американская компания одежды и обуви Levi Strauss & Co, которая владеет основным брендом Levi's, приняла окончательное решение об уходе с российского рынка после 29 лет работы. Об этом 23 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

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По информации газеты, в настоящее время компания ищет покупателей на часть своих активов. Levi Strauss & Co уже прекратила поставки товаров, а их остатки планирует распродать через другие магазины. Эксперты отмечают, что партнеры компании, работающие по франшизе, на этом фоне смогут наладить параллельный импорт Levi's в страну.

Кроме того, один из источников назвал потенциального покупателя магазинов Levi's. По предварительным данным, им станет турецкая компания Fiba Holding A.S, развивающая на территории России бренды Gap, Marks & Spencer и Banana Republic.

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С начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса с российского рынка ушли или приостановили работу многие крупные компании, занимающиеся производством одежды. Среди них — H&M, Mango, Crocs, Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius), PVH Corp. (бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein), Marks & Spencer, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret, ASOS, а также ряд люксовых брендов (Chanel, Louis Vuitton, Cartier, Hermes).

Так, 20 апреля директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга России Сергей Носов заявил, что производители из Китая могут занять место ушедших из РФ зарубежных компаний.

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