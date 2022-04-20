Минпромторг указал на возможность компаний КНР заменить ушедшие из России фирмы

Производители из Китая могут занять место ушедших из РФ зарубежных компаний. Об этом 20 апреля заявил директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга РФ Сергей Носов на заседании депутатской группы по связям с парламентом КНР.

«Для китайских компаний создаются огромные ниши, которые освобождаются зарубежными компаниями на российском рынке», — отметил он.

По словам Носова, Минпромторг уже сформировал потребности РФ по секторам и передал их китайской стороне.

«Работаем по этому направлению, потому что действительно это создает колоссальные шансы для укрепления позиций китайских компаний здесь», — добавил эксперт.

Москва призывает китайские компании инвестировать в РФ и локализовывать производство в стране, заключил он.

13 апреля в Минпромторге сообщили, что планируют в ближайшее время утвердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт (ввоз товара из любой страны, где продукция введена в гражданский оборот правообладателем или с его согласия). В список, в частности, будут включены и указания на конкретные бренды по всем отраслям промышленности.

11 апреля в Минпромторге заявили «Известиям», что собираются легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности страны. Согласно указу, до конца текущего года нужно обеспечить запрет на вывоз продукции и сырья, перечень которых установит кабмин.

При этом запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производятся гражданами для личных нужд. В тот же день президент подписал закон об антикризисных мерах.