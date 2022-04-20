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Минпромторг указал на возможность компаний КНР заменить ушедшие из России фирмы

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Производители из Китая могут занять место ушедших из РФ зарубежных компаний. Об этом 20 апреля заявил директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга РФ Сергей Носов на заседании депутатской группы по связям с парламентом КНР.

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«Для китайских компаний создаются огромные ниши, которые освобождаются зарубежными компаниями на российском рынке», — отметил он.

По словам Носова, Минпромторг уже сформировал потребности РФ по секторам и передал их китайской стороне.

«Работаем по этому направлению, потому что действительно это создает колоссальные шансы для укрепления позиций китайских компаний здесь», — добавил эксперт.

Москва призывает китайские компании инвестировать в РФ и локализовывать производство в стране, заключил он.

13 апреля в Минпромторге сообщили, что планируют в ближайшее время утвердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт (ввоз товара из любой страны, где продукция введена в гражданский оборот правообладателем или с его согласия). В список, в частности, будут включены и указания на конкретные бренды по всем отраслям промышленности.

11 апреля в Минпромторге заявили «Известиям», что собираются легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности страны. Согласно указу, до конца текущего года нужно обеспечить запрет на вывоз продукции и сырья, перечень которых установит кабмин.

При этом запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производятся гражданами для личных нужд. В тот же день президент подписал закон об антикризисных мерах.

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