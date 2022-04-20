Вслед за солнцем: в 2021 году российско-японский товарооборот резко вырос

Согласно сведениям министерства финансов Японии, в 2021 году товарооборот между странами превысил допандемийные показатели. Так, импорт в Россию товаров из Японии вырос на 37,4%, экспорт — на 68,5%. Общая цифра по товарообороту — $20,8 млрд. Можно ли рассчитывать на похожие результаты в нынешнем году и с какими странами-партнерами вероятно увеличить товарооборот, выясняли «Известия».

Не в ущерб себе

Главным образом Япония поставляла в Россию продукцию машиностроения и электротовары, а импортировала энергоносители, лес, металлы. Тем не менее в этом году Япония заняла недружественную позицию и подключилась к антироссийским санкциям.

По данным ФТС, доля Японии во внешнеторговом обороте России в прошлом году составила всего 2,5%, поэтому даже значительные изменения объемов импорта и экспорта слабо влияют на общие показатели, утверждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Резкий рост импорта Японии из России в прошлом году, скорее всего, связан с повышением мировых цен на сырье, а также с постепенным восстановлением мировой экономики после спада 2020 года из-за пандемии.

Однако, отмечает эксперт, в этом году Япония ввела ряд санкций в отношении России.

— В числе уже принятых санкций — намерение лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле, что позволит применять более высокие пошлины, запрет на экспорт в Россию более 300 видов товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, транспортные средства и предметы роскоши, — перечисляет она.

Вслед за солнцем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Премьер-министр Японии заявил о намерении сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности поэтапно сокращать импорт угля.

— Последний на сегодня пакет санкций затрагивает 38 товаров из РФ. В частности, запрет на импорт некоторых видов древесины — шпона, 60% которого импортируется из России, сосновой древесины, древесной щепы, а также алкоголя и некоторых видов машинного оборудования , — поясняет Беленькая.

Тем не менее эксперт отмечает выборочность санкций.

— Под санкции пока не попали рыба и морепродукты из-за значительного влияния на местный рынок. Кроме того, правительство Японии не готово вводить эмбарго на ввоз угля из России, нет прямого запрета импорта и других энергоресурсов. Также Япония пока не планирует выходить из «Сахалина-1». Таким образом, хотя Япония в целом находится в русле западной санкционной политики, но делает это с оглядкой на собственные экономические интересы. В то же время даже без прямых запретов многие японские производители автомобилей и электроники заявляли о приостановке работы с Россией — возможно, опасаясь вторичных санкций, проблем с логистикой и расчетами, — предполагает Ольга Беленькая.

Наиболее вероятно, по ее мнению, увеличение товарооборота России с другими азиатскими странами: Китаем, Индией, Вьетнамом, Ираном, Турцией, Пакистаном, Бангладеш, странами ЕАЭС.

— Учитывая текущие обостренные отношения между странами, вряд ли можно ожидать расширения товарооборота России и Японии в ближайшее время, — заключает эксперт.

С чистого листа

Японский минфин представил данные по товарообороту за 2021 финансовый год (по 31 марта 2022 года). Рассматривать и тем более прогнозировать что-то на этой основе сейчас бессмысленно, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Полагаю, товарооборот снизится драматически. Причина — в присоединении Японии к антироссийским санкциям.

По мнению эксперта, снижение импорта японских товаров в Россию может оказаться очень чувствительным в отдельных сферах, несмотря на относительно небольшие объемы поставок. Тем не менее, по оценке аналитика, в России есть технологический потенциал.

Вслед за солнцем Фото: Global Look Press/Klaus Ohlenschläger

— Например, исследователи из Новосибирска недавно создали собственное программное обеспечение, позволяющее смоделировать процесс нефтедобычи и управлять разработкой месторождений. Что примечательно, по скорости и точности отечественное ПО превосходит американские и норвежские аналоги. И таких разработок по НИИ страны — сотни. Теперь подобные технологии должны и будут извлекаться с полок и масштабироваться в промышленном масштабе. На развитие высоких технологий в нашей стране понадобится, по оценкам «ВМТ Консалт», около 1 трлн рублей в течение пяти лет. С налоговыми послаблениями, мораторием на проверки, облегченными процедурами регистрации, то есть при всесторонней поддержке государства, — резюмирует Екатерина Косарева.

Обходные маневры

В 2022 году стоит ожидать падения товарооборота между Россией и Японией, утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

— Это прямое следствие того, что Япония присоединилась к антироссийским санкциям и отказалась от импорта ряда товаров из РФ. Многие японские компании рассматривают уход из РФ.

Что касается развития российского экспорта, по мнению аналитика, стоит ожидать увеличения товарооборота со странами, которые не участвуют в санкционном давлении на Россию: Китаем, Индией, Ираном и странами ЕАЭС.

— Если товарооборот с Китаем и Индией будет расти за счет замещения товаров, ранее закупавшихся в странах Запада, товарооборот со странами ЕАЭС увеличится за счет создания хабов экспорта/импорта, обходящих санкционные ограничения Запада. Например, Казахстан может начать экспортировать больше нефти, нефтепродуктов и других ресурсов, добываемых в стране, а для внутреннего спроса использовать импорт из России , — полагает Тузов.

Вслед за солнцем Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин

Незначительные объемы

Японский капитал сосредоточен преимущественно в автопроме и энергетическом секторе экономики РФ, напоминает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

— Это отражается в структуре товарооборота между странами. Традиционно основную долю экспорта Японии в Россию составляют автомобили — около 50% японского экспорта в Россию, включая запасные части. Также существенную долю занимают котлы, оборудование для реакторов и прочие механические устройства (22%), резинотехнические изделия (около 5%), электрооборудование, аппаратура для съемки аудио и видео, фотокамеры, медицинские изделия.

При этом, по данным эксперта, около 60% японского импорта приходится на цветные металлы (около 20%), рыбу и морепродукты (6%) и древесину (5%). Доля СПГ с проекта «Сахалин-2» составляет около 8%. На конец 2021 года обе страны рассчитывали на увеличение товарооборота, рос экспорт из Японии в Россию медицинского оборудования, нуклеиновых кислот, стоматологического цемента и пломбировочных материалов, диагностических и физико-химических реагентов и другой продукции.

— К сожалению, Россия в структуре внешней торговли Японии занимает хоть и восьмое место, но доля очень низка — около 3%. Японии в существующих условиях будет неинтересно развивать товарооборот. Замену сырьевого импорта страна найдет в Австралии, США и других странах. По оценке НРА, экспорт в Японию в 2022 году снизится на 70–80%, а импорт товаров из Японии упадет на 40–50% , — говорит Гришунин.

Вслед за солнцем Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda

Вопрос цены, а не объемов

Финансовый 2021 год закончился 31 марта 2022 года, и потому очевидно, что рост товарооборота между Японией и Россией — это следствие роста цен на те же автомобили и промышленное оборудование, заявляет финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

— Ведь данные ФТС — это статистика, выраженная в деньгах. А стоимость новых автомобилей, даже если учитывать ввозные цены, только в I квартале 2022 года выросла на 50–70%. Помимо автомобилей выросла и стоимость энергоносителей и другого сырья, которое закупает Япония у нашей страны.

По мнению эксперта, очевидно, что импорт из Японии может сокращаться из-за отказа ряда компаний от поставок, а также из-за ухода с рынка РФ японских компаний.

— В ответ наша страна, скорее всего, переориентируется на поставки энергоносителей в Китай, Индию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также нарастит экспорт продукции АПК и минеральных удобрений, в которых остро нуждаются многие страны, в частности Латинской Америки и Африки, — предполагает она.