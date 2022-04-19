Закупочная аргументация: спрос на б/у бытовую технику начал сокращаться

Ажиотажный спрос на подержанную бытовую технику, возникший в марте, в апреле пошел на спад . Об этом «Известиям» рассказали представители сервисов, помогающих продавцам товаров и услуг найти друг друга. Если в марте по сравнению с февралем спрос на б/у электробытовые товары подскочил более чем в 1,5 раза, то в апреле снизился на 7-20% в зависимости от категории, рассказали в «Авито». С одной стороны, купить сейчас нужную технику для дома по приемлемым ценам зачастую проблематично, отметили эксперты. С другой, покупка таких товаров с рук — лотерея, есть шансы нарваться на некачественную технику, предупреждили специалисты.

Весеннее обострение

Спрос на подержанную бытовую технику, ажиотажно подскочивший в марте по сравнению с февралем, в начале апреля начал снижаться . Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе проектов VK «Юла» и «Объявления ВКонтакте». Продажи в категории «Бытовая техника» в первые две недели апреля снизились на 16% по сравнению с двумя последними неделями марта , отметил их представитель. За первый полный месяц санкционной кампании интерес к таким товарам, бывшим в употреблении, подскочил на 57% , отметил он.

В начале апреля спрос на бытовую технику в России был примерно в 1,5 раза выше, чем в докризисном феврале: по сравнению с мартом он изменился не сильно, утверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Если март был отмечен всплеском спроса на бытовую технику, то в апреле начались процессы стабилизации рынка и потребительского поведения , добавил представитель «Авито».

Закупочная аргументация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Мы зафиксировали снижение средней стоимости бытовой техники на платформе. Кроме того, нормализация спроса повлияла на уменьшение количества продаж — от 7% до 20% на разные типы техники , — сказал он.

По данным «Авито», значительнее всего снизились цены на утюги — с конца марта их стоимость упала на 23%, до чуть более 3 тыс. рублей. При этом их продажи снизились на 10%. Приобрести плиту в апреле можно в среднем за 7,7 тыс. рублей, а вытяжку — за 6,1 тыс. рублей. Средняя стоимость этих товаров упала на 16%, а количество продаж снизилось на 12% и 19% соответственно, рассказали в «Авито».

Холодильники и морозильные камеры в апреле подешевели на 12% по сравнению с концом марта до чуть более 9,9 тыс. рублей. При этом россияне покупали эти устройства на 7% реже по сравнению с предыдущим месяцем, отметили в компании.

В марте в сравнении с февралем ситуация была иной: продажи подержанной бытовой техники на «Авито» выросли более чем в 1,5 раза . Чаще всего покупали б/у стиральные машины — в марте их было продано на 52% больше. На втором месте по популярности холодильники и морозильные камеры, спрос на них в сравнении с февралем вырос на 65%, на плиты — на 63%, на посудомоечные машины — на 96%, отметили в компании.

Число опубликованных объявлений по продаже бытовой техники на «Юле» и в «Объявлениях «ВКонтакте» увеличилось в марте по сравнению с февралем в 2,7 раза, отметил представитель проектов. Это объясняется повышенной активностью пользователей в соцсети, в том числе по поиску и предложениям бытовой техники на личных страницах и в тематических сообществах.

Купить подержанную технику можно в среднем на 40% дешевле, чем на первичном рынке, а в некоторых категориях цена ниже в два раза, объяснили в «Авито» привлекательность таких покупок у потребителей.

Подержанное в моде

Сейчас купить крупную бытовую технику — проблема , утверждает Эльдар Муртазин. Часть моделей и брендов отсутствует, а на ту, что есть в наличии, цены значительно выросли. Подскочили и процентные ставки по кредитам. Поэтому вполне логично обращение ко вторичному рынку со стороны тех, кто недавно купил квартиру, и тех, у кого эта техника сломалась, рассуждает эксперт.

Бытовые устройства — не единственная категория, спрос на товары в которой в РФ вырос после начала санкционной кампании. Как ранее сообщали в «Авито», продажи смартфонов на площадке в I квартале этого года выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 9% по сравнению с предыдущим кварталом. На «Юле» эти показатели увеличились на 10% и 13% соответственно.

Перспективы вторичного рынка электроники уже оценили участники рынка . Так, о запуске продаж восстановленных смартфонов объявил «Мегафон» . Стоимость таких устройств до 60% ниже, чем новых, утверждает оператор. Клиентам «Мегафона» доступно более 200 моделей восстановленных смартфонов брендов Apple, Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, OnePlus и Realme.

Закупочная аргументация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Также в ближайшее время в салонах оператора появится новая услуга — прямой выкуп техники у клиентов, сообщили в компании. Эту же опцию в начале апреля анонсировал и «Связной».

Ажиотажный спрос на подержанную технику можно объяснить последствиями санкционного давления — в марте пустели хостелы, гостиницы, офисы, часть соотечественников уезжала за границу, и техника во многих случаях продавалась по бросовым ценам, сказал руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Вряд ли большую ее часть покупали простые пользователи — скорее всего, на рост продаж повлияли перекупщики, а также ремонтные мастерские, приобретающие технику для дома и кухни на запчасти, считает он.

— Покупка бытовой техники с рук, как и покупка автомобил, — своего рода лотерея. Можно купить по выгодной цене надежную вещь, которая прослужит вам много лет, а можно получить товар со скрытыми дефектами, о которых прежний владелец мог даже не знать. Естественно, никакими гарантиями возможные поломки не покрываются, — отметил эксперт.