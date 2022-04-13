Искусство вскармливания: для производителей детских смесей просят преференций

Производителей детских смесей необходимо признать системообразующими предприятиями, а их продукцию внести в список товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Это даст им право на льготные кредиты и преференции при заключении госконтрактов. Соответствующие предложения в Минсельхоз, Минпромторг и Роспотребнадзор направит депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Меры должны снизить зависимость страны от продукции иностранных концернов. Сегодня российские компании обеспечивают лишь 28% потребностей внутреннего рынка.

Не заменить коровьим

В России больше половины младенцев в возрасте до полугода находятся на смешанном или искусственном вскармливании , рассказала «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Это следует из данных, содержащихся в историях болезни кормящих матерей.

— Примерно 40% детей до полугода находится только на грудном вскармливании. Соответственно, 60% находятся на смешанном или полном искусственном вскармливании. Если переводить в цифры, мы говорим примерно об 1 млн малышей , — рассказала она.

По словам педиатра Андрея Продеуса, часть мам переходит на молочные смеси из-за проблем с лактацией или по медицинским показаниям, остальные делают это по собственной воле.

Во вторник, 12 апреля, вопрос производства молочных смесей был поднят на круглом столе по вопросам импортозамещения, организованном партией «Единая Россия». В нем приняли участие производители детского питания.

Искусство вскармливания Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Jim West

Заменитель грудного молока, в отличие, например, от пюре для прикорма, невозможно приготовить в домашних условиях, подчеркнула Татьяна Буцкая.

— Грудное молоко нельзя просто взять и заменить коровьим, они совершенно разные. Коровье молоко на 80% состоит из казеина, а женское молоко — на 80% из альбуминов и глобулинов. Для того чтобы из коровьего молока получился заменитель, молоко сначала обезжиривают, а затем высушивают так, чтобы в нем оставались необходимые белки. Сушка — сложный процесс, такая технология есть у единичных производителей, — пояснила депутат.

После сушки к молоку необходимо добавить подсырную сыворотку, продолжила Буцкая. Но перед этим ее нужно очистить от солей, противопоказанных ребенку. Подобное оборудование в России тоже есть у единичных компаний.

— Затем нужно добавить жиры, которые получаются в том числе из импортных твердых масел. Кокосового, например. Их доставляют издалека, а сегодня есть проблемы с логистикой — это будет увеличивать стоимость продукта. Далее к смеси добавляют лактозу (она в России есть) и витаминно-минеральные премиксы. Их производят всего четыре завода по всему миру, в России их нет, — пояснила она.

Современные молочные смеси, отметил Андрей Продеус, хотя и не могут полностью заменить материнское молоко, но приближаются к нему. В них содержатся не только белки, жиры и углеводы, но и пробиотики, пребиотики, жирные кислоты и витаминно-минеральные комплексы.

Доля рынка

Сегодня значительную часть российского рынка делят между собой пять производителей, чьи мощности расположены внутри страны: Nestle (Швейцария), Danone (Франция), «Беллакт» (Белоруссия), «Инфаприм» и «Фармалакт» (Россия).

В 2021 году объем производства заменителей грудного молока составил 32 тыс. т , сообщили в Минсельхозе.

«Инфаприм», по данным председателя совета директоров компании Алексея Лысякова, в год продает 8 тыс. т. В «Фармалакте» сообщили, что за 2021 год произвели 1 тыс. т.

Таким образом, на российских производителей сухих молочных смесей приходится 28% от общего объема.

Искусство вскармливания Фото: Global Look Press/CTK/Vaclav Salek

К сентябрю «Инфаприм» за счет нового оборудования и инвестиций планирует увеличить мощности до 15 тыс. т в год. То есть при условии сохранения прежних объемов выпуска другими производителями доля отечественных компаний на рынке увеличится до 41%.

— В смеси входит более 100 компонентов. Есть часть компонентов, которые мы закупаем за рубежом. Например, омега-3 жирные кислоты. Мы не можем производить все компоненты сами, но все компоненты должны производиться на территории России или закупаться в странах-партнерах. Мы можем это сделать, — сказал Алексей Лысяков.

Мощности компаний на территории России позволяют нарастить объем производства в случае необходимости, считают в Минсельхозе.

Включить в списки

Из-за проблем с логистикой и ростом стоимости на импортные ингредиенты российские производители столкнулись с большими трудностями. Например, иностранные поставщики компонентов сегодня переходят на работу по предоплате, и чтобы приобрести ингредиенты для смеси, необходимы оборотные средства.

Меры поддержки отрасли в сложившихся условиях совершенно необходимы, отметила член комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Диана Гурцкая.

— Я убеждена, что протекционизм по отношению к российским производителям — это вопрос даже не целесообразности, а безопасности страны. Благодаря помощи отечественным бизнесменам должна появиться линейка продуктов, полностью соответствующая современным требованиям , — сказала она.

Нельзя находиться в зависимости от импорта, считает Диана Гурцкая. От него не нужно отказываться, но тягаться с транснациональными корпорациями можно, только поддерживая своих.

Иностранные компании не объявляли об уходе из России, но уже вряд ли будут реализовывать тут крупные инвестиционные проекты, подчеркнула Татьяна Буцкая.

— Безусловно, поддержка производителей необходима и для того, чтобы смесь была на полках магазинов и завтра, и через три года. Какие мы видим пути решения? Производителей сухих молочных смесей необходимо внести в список системообразующих предприятий — это даст им право на льготное кредитование, чтобы получить оборотные средства, — рассказала депутат.

Искусство вскармливания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Также, по словам парламентария, важно вернуть сухие смеси в список товаров «для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Они исчезли оттуда совсем недавно — 5 марта 2022 года. Это произошло после изменения приказа Минфина №126Н, устанавливающего преференции для российских производителей при госзакупках. На отечественную продукцию, перечисленную в приложениях, действует повышенная цена контракта в размере 15–20%. Раньше сухие молочные смеси входили в этот перечень.

— После обсуждения решено было направить в Генпрокуратуру просьбу о проверке действий Минфина, — заявила парламентарий.

«Известия» отправили в Минфин запрос с просьбой пояснить, на каком основании сухие молочные смеси были исключены из списка товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд. На момент публикации материала ведомство на запрос не ответило.

— Я не понимаю, по какой причине это (исключение из списка. — «Известия») сделано. Это ужас какой-то! В стране долгие годы велась политика импортостимулирования. Например, ввозная пошлина на ингредиенты — 15%, а на готовый упакованный продукт — 5%. Это была одна из немногих мер, поддерживающих российского производителя. Почему производители заменителей грудного молока не попали в список системообразующих предприятий, тоже непонятно , — возмущен Алексей Лысяков.

Для того чтобы с полок российских магазинов не пропали молочные смеси, необходимо начать и ускорить сертификацию продукции из стран-партнеров, добавила Татьяна Буцкая. Все предложения в ближайшее время будут направлены в профильные ведомства — Минсельхоз, Минпромторг, Роспотребнадзор.