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Владелец брендов Reserved и Cropp решил продать российское подразделение

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Фото: ТАСС/Ray Tang
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Польская компания LPP Group, которой принадлежат бренды одежды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay и другие, приняла решение о продаже российского подразделения китайскому консорциуму. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает компания.

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«Головной офис LPP SA в Гданьске сообщает, что результатом рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями стало решение правления компании о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму», — говорится в сообщении.

В сделку не войдут права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP. При этом покупатель будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению LPP.

Кто именно покупает бизнес в РФ, компания не сообщила.

20 апреля директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга РФ Сергей Носов заявил, что производители из Китая могут занять место ушедших из РФ зарубежных компаний. По словам Носова, Минпромторг уже сформировал потребности РФ по секторам и передал их китайской стороне.

29 марта LPP Group закрыла все свои магазины на территории Российской Федерации. Незадолго до этого компания объявила о прекращении поставок продукции, инвестиций, развития сети и онлайн-продаж.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России. Множество западных брендов поставили на паузу деятельность в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Zara, IKEA, Lego, Apple, Samsung. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, Volvo, BMW, Audi и др.

Решения были связаны в том числе с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Москвой специальной операции в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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