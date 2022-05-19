Магазины Reserved и House откроются в России в ближайшие выходные

На фоне сообщения польского ритейлера одежды LPP Group о продаже российского подразделения китайскому консорциуму магазины компании Reserved и House откроются в РФ уже в ближайшие выходные. Информация появилась в четверг, 19 мая, на сайте организации.

Ранее в этот же день компания LPP Group, которой принадлежат бренды одежды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay и другие, приняла решение о продаже российского подразделения китайскому консорциуму.

В сделку не войдут права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP. При этом покупатель будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению LPP.

29 марта LPP Group закрыла все свои магазины на территории Российской Федерации. Незадолго до этого компания объявила о прекращении поставок продукции, инвестиций, развития сети и онлайн-продаж.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России. Множество западных брендов поставили на паузу деятельность в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Zara, IKEA, Lego, Apple, Samsung. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, Volvo, BMW, Audi и др.

Решения были связаны в том числе с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Москвой специальной операции в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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