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Финская компания Tikkurila решила уйти с российского рынка

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Фото: ТАСС/Игорь Акимов
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Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila принял решение уйти с российского рынка. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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В сообщении отмечается, что с начала спецоперации по защите Донбасса, компания продолжала осуществлять минимальный объем продаж, чтобы выплачивать зарплату рабочим.

Tikkurila уточняет, что если в 2022 году ее деятельность в России принесет прибыль, то они передадут ее некоммерческим организациям, занимающимся гуманитарной деятельностью.

В пресс-релизе компании говорится о том, что у Tikkurila нет возможности работать устойчиво. Поэтому они решили уйти из России.

Tikkurila планирует либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход.

Tikkurila — ведущая финская компания по производству красок, ондна из крупнейших в Северной и Восточной Европе. Компания была основана в 1862 году. Оборот в 2021 году составил €561,5 млн. 77% всех производимых красок – это краски на водной основе.

Ранее, 19 апреля, финская компания Teknos Group, специализирующаяся на производстве лаков и красок, решила покинуть российский рынок. В сообщении говорилось, что компания не видит возможности вести бизнес в этих условиях, поэтому Teknos Group начала планировать уход с российского рынка.

В тот же день немецкий производитель бытовой химии Henkel сообщил, что прекращает работу в России. Отмечалось, что решение принято на фоне текущих событий на Украине.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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