Прямой эфир
Сюжет:

Производитель красок Teknos Group заявил об уходе из России

Финский производитель красок Teknos Group покинет российский рынок
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финская компания Teknos Group, специализирующаяся на производстве лаков и красок, решила покинуть российский рынок. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила пресс-служба производителя.

Нужный метраж: ушедшие из России компании продолжают снимать офисы и помещения в ТЦ
Арендаторов сдерживают штрафы и нежелание терять раскрученное место

«В связи с развитием ситуации и обстоятельств мы не видим возможности вести наш бизнес в этих условиях. Принимая во внимание ухудшение местных условий для бизнеса, мы решили начать планировать уход с российского рынка», — пояснили в компании.

В сообщении подчеркивается, что основная задача Teknos Group в ближайшее время — найти надежную организацию, которая сможет вести бизнес в стране.

Ранее в этот день стало известно, что немецкий производитель бытовой химии Henkel прекратит работу в России. В компании пояснили, что в настоящее время идет подготовка к сворачиванию бизнеса, однако 2,5 тыс. российских сотрудников продолжат получать зарплату.

На прошлой неделе, 13 апреля, о начале процесса передачи российского бизнеса заявила компания Reckitt, производящая моющие средства Vanish, средства для ухода за кожей Clearasil, лекарства Nurofen и презервативы Durex.

Также продажи в России приостановили бренд одежды Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, Ericsson, бренды одежды и обуви COS, Nike, Burberry, служба международной доставки DHL, автомобильные компании Audi, BMW, Porsche, британский интернет-магазин ASOS и другие.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022