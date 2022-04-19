Производитель красок Teknos Group заявил об уходе из России

Финская компания Teknos Group, специализирующаяся на производстве лаков и красок, решила покинуть российский рынок. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила пресс-служба производителя.

«В связи с развитием ситуации и обстоятельств мы не видим возможности вести наш бизнес в этих условиях. Принимая во внимание ухудшение местных условий для бизнеса, мы решили начать планировать уход с российского рынка», — пояснили в компании.

В сообщении подчеркивается, что основная задача Teknos Group в ближайшее время — найти надежную организацию, которая сможет вести бизнес в стране.

Ранее в этот день стало известно, что немецкий производитель бытовой химии Henkel прекратит работу в России. В компании пояснили, что в настоящее время идет подготовка к сворачиванию бизнеса, однако 2,5 тыс. российских сотрудников продолжат получать зарплату.

На прошлой неделе, 13 апреля, о начале процесса передачи российского бизнеса заявила компания Reckitt, производящая моющие средства Vanish, средства для ухода за кожей Clearasil, лекарства Nurofen и презервативы Durex.

Также продажи в России приостановили бренд одежды Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, Ericsson, бренды одежды и обуви COS, Nike, Burberry, служба международной доставки DHL, автомобильные компании Audi, BMW, Porsche, британский интернет-магазин ASOS и другие.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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