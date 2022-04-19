Немецкий производитель бытовой химии Henkel прекратит работу в РФ

Немецкий производитель бытовой химии Henkel прекратит работу в России. Об этом во вторник, 19 апреля, говорится в заявлении компании.

Отмечается, что решение принято на фоне текущих событий на Украине. Генеральный директор Henkel Карстен Кнобель подчеркнул, что компания осуждает спецоперацию РФ по защите Донбасса и будет «поддерживать коллег на Украине».

В компании пояснили, что на данный момент идет подготовка к процессу по сворачиванию бизнеса, однако 2,5 тыс. сотрудников в РФ продолжат получать зарплату.

«Henkel будет тесно работать со своей командой в России над проработкой деталей, для того чтобы обеспечить упорядоченный процесс», — говорится в заявлении.

Компания производит порошки Persil, Pril, «Ласка», Bref, а также средства бытовой химии Fa, Schwarzkopf и др.

16 апреля французская косметическая компания L'Occitane сообщила о закрытии всех магазинов в России. Для поддержки российских сотрудников им продолжат выплачивать зарплату.

13 апреля компания Reckitt, производящая моющие средства Vanish, средства для ухода за кожей Clearasil, лекарства Nurofen и презервативы Durex, заявила о начале процесса передачи российского бизнеса.

Также продажи в России приостановили бренд одежды Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, Ericsson и др.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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