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Производитель Durex и Vanish объявил о передаче российского бизнеса

Производитель Durex и Nurofen начал процесс передачи бизнеса в России
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Компания Reckitt, производящая презервативы Durex и моющие средства Vanish, заявила о начале процесса передачи российского бизнеса.

«После тщательной внутренней проверки и нашего объявления от 23 марта 2022 года компания Reckitt начала процесс по передаче права собственности на свой российский бизнес, который может заключаться в передаче третьей стороне или нашим местным сотрудникам», — говорится в сообщении.

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Компания обещает и дальше сотрудничать с коллегами из России, а также обязуется выплачивать им ежемесячно заработную плату до конца года, подчеркивается на сайте компании.

Помимо Durex и Vanish, Reckitt выпускает еще и средства для ухода за кожей Clearasil, лекарства Nurofen и Strepsils и другую продукцию.

12 апреля стало известно, что финская молочно-промышленная компания Valio Group прорабатывает сценарии выхода с российского рынка. Речь идет в том числе и о продаже активов.

Американская компания Intel и AMD 4 марта сообщили о приостановке поставок продукции своим клиентам в Россию и Белоруссию. При этом ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что продажи этих производителей возобновятся в стране максимум через месяц.

3 марта IKEA сообщила, что приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии. При этом отмечается, что в России она не будет работать до конца весны.

Кроме того, продажи приостановили в России следующие компании: бренд одежды Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, Ericsson, бренды одежды и обуви Burberry, COS, Nike, служба международной доставки DHL, автомобильные компании Porsche, Audi, BMW, британский интернет-магазин ASOS приостановил доставку товаров в РФ и другие.

Однако 5 апреля французская продовольственная компания Danone опровергла информацию о своем уходе с российского рынка, так же как и Globus с «Ашаном».

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе.

Ситуация там значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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