В Danone опровергли сообщения об уходе с российского рынка

Французская продовольственная компания Danone не собирается останавливать деятельность в России и уходить с рынка РФ. Об этом заявил представитель компании агентству Reuters во вторник, 5 апреля.

«Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. Наши главные приоритеты сейчас — безопасность сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса», — сказали в компании.

Ранее в этот же день агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что в Danone задумались о приостановке деятельности в России в связи с операцией Москвы в Донбассе. При этом собеседник издания отметил, что окончательное решение еще не принято.

6 марта Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в России. 23 марта компания сообщила, что продолжит локальное производство основных молочных продуктов и продуктов детского питания на территории РФ.

На следующий день президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров G7 заявил, что решение французских компаний о приостановке или продолжении работы на территории Российской Федерации остается за ними.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне новых санкций западных стран. Они были введены, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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