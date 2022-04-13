Прямой эфир
Сюжет:

Valio рассматривает вопрос о продаже своих активов в РФ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Valio Group прорабатывает сценарии выхода с российского рынка. Об этом «Известиям» рассказали в среду, 13 апреля, в пресс-службе производителя. Речь идет в том числе и о продаже активов.

Финские изготовители Valio и Paulig заявили о том, что уходят из России, 7 марта. Но пока операционная деятельность ООО «Валио» в РФ продолжается, уточнили в компании. Она поддерживает функционирование производства и логистических операций, исполняет обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками без изменений.

Бизнес и решения: внешнее управление могут ввести в 10% инокомпаний
Продукцию каких западных брендов всё равно будут выпускать в России

Это будут делать до финализации плана выхода Valio Group c российского рынка. Детальный план дальнейших действий находится в разработке, резюмировали в компании.

Накануне, 12 апреля, в Госдуму был внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с рынка РФ. Планируется, что решение по ним будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов, а переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда.

При этом, согласно законопроекту, иностранные собственники сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций. Так они смогут не потерять свой бизнес, а сотрудники компаний — работу.

Позднее источник в правительстве заявил «Известиям», что мера может коснуться менее 10% компаний, которые приостановили свое развитие в РФ. О каких конкретно брендах идет речь, он не уточнил.

Иностранные компании приостанавливают бизнес в РФ на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как Москва начала операцию по защите Донбасса. О приостановке работы в России в последние недели объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald's, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret, DHL, ASOS и другие.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022