Valio рассматривает вопрос о продаже своих активов в РФ

Компания Valio Group прорабатывает сценарии выхода с российского рынка. Об этом «Известиям» рассказали в среду, 13 апреля, в пресс-службе производителя. Речь идет в том числе и о продаже активов.

Финские изготовители Valio и Paulig заявили о том, что уходят из России, 7 марта. Но пока операционная деятельность ООО «Валио» в РФ продолжается, уточнили в компании. Она поддерживает функционирование производства и логистических операций, исполняет обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками без изменений.

Это будут делать до финализации плана выхода Valio Group c российского рынка. Детальный план дальнейших действий находится в разработке, резюмировали в компании.

Накануне, 12 апреля, в Госдуму был внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с рынка РФ. Планируется, что решение по ним будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов, а переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда.

При этом, согласно законопроекту, иностранные собственники сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций. Так они смогут не потерять свой бизнес, а сотрудники компаний — работу.

Позднее источник в правительстве заявил «Известиям», что мера может коснуться менее 10% компаний, которые приостановили свое развитие в РФ. О каких конкретно брендах идет речь, он не уточнил.

Иностранные компании приостанавливают бизнес в РФ на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как Москва начала операцию по защите Донбасса. О приостановке работы в России в последние недели объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald's, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret, DHL, ASOS и другие.