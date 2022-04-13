Внешнее управление может коснуться 10% инокомпаний

Как заявил «Известиям» источник в кабмине, принимавший участие в разработке законопроекта о внешнем управлении, эта мера может коснуться менее 10% компаний, которые приостановили свое развитие в РФ. Конкретные бренды собеседник уточнять не стал.

Согласно законопроекту, не в любой компании может быть введено внешнее управление — бизнес должен соответствовать жестким критериям, перечисленным в документе, добавил собеседник издания.

Так, компания должна иметь существенное значение для экономики страны, то есть оказывать влияние на ее стабильность. То есть речь идет о бизнесе, который либо производит товары первой необходимости, либо это естественная монополия, либо у предприятия доминирующее положение на рынке, или организация — единственный изготовитель продукции и так далее.

При этом доля иностранного капитала должна составлять не меньше 25%. Согласно проекту, решение о введении внешнего управления сможет быть принято только через Арбитражный суд на срок до 18 месяцев.

Мера может коснуться около 10% от приостановивших работу в стране организаций, подтвердил «Известиям» основной автор законопроекта о внешнем управлении Анатолий Выборный.

Под указанные в проекте критерии попадают в том числе автоконцерны, которые значимы для локальных экономик региона, а также производители социально значимых товаров — продуктов питания и лекарств, уточнил парламентарий. По его словам, примерно 3-5% компаний не вернутся в РФ или продадут свою долю в бизнесе другим предприятиям.

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Бизнес и решения: внешнее управление могут ввести в 10% инокомпаний