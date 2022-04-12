В Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении иностранным бизнесом

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с рынка РФ. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает пресс-служба партии.

«Инициатива коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. При этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики. Например, если они являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими», — рассказали в пресс-службе партии.

Отмечается, что решение по таким компаниям будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. А переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда.

При этом, согласно законопроекту, иностранные собственники сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций. Так они смогут не потерять свой бизнес, а сотрудники компаний — работу.

«Его главная цель (законопроекта. — Ред.) — защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику», — подчеркнули в пресс-службе партии.

О том, что этот законопроект будет внесен в нижнюю палату, ранее в этот же день «Известиям» сообщил источник в аппарате ГД, это подтвердили и в пресс-службе одного из депутатов — авторов документа.

Согласно авторам законопроекта, этот механизм необходим в целях защиты национальных интересов РФ, в том числе обеспечения безопасности государства и финансовой стабильности, а также прав и законных интересов организаций, кредиторов, работников и общества.

С этим предложением выступало еще 9 марта Минэкономразвития России. Как рассказали тогда «Известиям» в министерстве, таким образом российское правительство планирует сохранить рабочие места в иностранных предприятиях.

7 марта секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил национализировать производства западных компаний, покинувших Россию. Действия предприятий, которые объявили о прекращении сотрудничества на фоне операции в Донбассе, он назвал предумышленным банкротством. По его словам, во всех этих случаях речь идет о чисто политическом решении.

Иностранные компании начали приостанавливать свой бизнес в России или вовсе уходить с рынка на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как Москва начала операцию по защите Донбасса. После этого о приостановке работы в России в последние недели объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald's, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret, DHL, ASOS и другие.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская Народные Республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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