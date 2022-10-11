Где-то за городом, очень недорого: завод Nissan в Ленобласти продан НАМИ

Компания Nissan решила предать свои российские активы РФ. Как и в случае с Renault, покинувшим наш рынок в середине мая, владельцем расположенных в нашей стране производственных и научно-исследовательских мощностей японского автопроизводителя станет ФГУП «НАМИ». Эти активы могут быть более интересны отечественным автопроизводителям, чем иностранным компаниям, отмечают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

«Сделка имеет важное значение для отрасли»

Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли РФ. Сделка предполагает передачу производственных и научно-исследовательских мощностей Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.

«Данная сделка имеет важное значение для отрасли. В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места — а это около 2 тыс. сотрудников предприятия. НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия, — отметил заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Одним из условий сделки является опцион, предусматривающий возможность для «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» обратного выкупа своей доли в течение ближайших шести лет, подчеркнули в пресс-службе Минпромторга. Ранее по аналогичной схеме было заключено соглашение о передаче под контроль государства доли Renault в заводе АвтоВАЗ.

В середине мая французский автопроизводитель продал свою часть предприятия по схеме «сделка за рубль». Был ли договор с Nissan заключен на аналогичных условиях, в пресс-службе Минпромторга не уточнили. Во ФГУП «НАМИ» не смогли оперативно ответить на запрос «Известий» относительно дальнейших перспектив российских активов Nissan.

По данным Reutеrs, российские активы японского автопроизводителя были проданы за €1. Убыток от ухода с российского рынка в самой компании оценили в примерно в 100 млрд иен.

— От имени компании Nissan я хотел бы поблагодарить наших российских коллег за их вклад в развитие нашего бизнеса на протяжении многих лет. Сейчас мы не можем возобновить работу наших предприятий, поэтому было найдено наилучшее возможное решение, чтобы поддержать сотрудников, — заявил президент и главный исполнительный директор Nissan Макото Учида.

Хмуриться не надо — Lada

В Минпромторге подчеркивают, что российские владельцы автомобилей Nissan без обслуживания своих машин не останутся.

— АвтоВАЗ будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти, — заявил глава ведомства, вице-премьер Денис Мантуров.

На самом АвтоВАЗе отмечают, что процесс перевода под свое управление функций гарантийного и послепродажного обслуживания клиентов Nissan начнется после подписания необходимых соглашений. После этого компания возьмет под свое управление центральный склад запасных частей и организует поставки необходимых деталей и расходных материалов. При работе с ними, компания планирует использовать аналогичный успешный опыт с брендом Renault.

«АвтоВАЗ приложит максимум усилий для успешного и оперативного перевода под свое управление системы гарантийного и послепродажного обслуживания автомобилей Nissan на российском рынке. Нашей главной целью является обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов и сохранение привычного уровня сервиса, подчеркнул президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Даешь электрокары!

Завод Nissan может быть интересен в первую очередь новым российским автопроизводителям, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Одним из вариантов развития этого предприятия может быть организация производства электромобилей в рамках проекта Neva. У концерна «Алмаз-Антей», который является разработчиком платформы, нет собственных производственных мощностей с оборудованием, аналогичным производственным линиям завода Nissan, поскольку «Алмаз-Антей» ориентирован на выпуск совершенно другой продукции. Завод Nissan — это современное и высокотехнологичное предприятие, позволяющее достаточно оперативно наладить на нем полноценный выпуск электрокаров. Организация производства электромобилей на платформе Neva была бы вполне логичной, и позволила бы властям региона сохранить производство и развивать компонентную базу поставщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области, — заявил он «Известиям».

Уход японского автопроизводителя с российского рынка был ожидаемым, уверен генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

— После ухода из России Renault было очевидно, что Nissan, как часть французско-японского альянса, также последует за ней. Логично, что сделка заключена примерно на тех же условиях, — отметил он.

По словам эксперта, с учетом ситуации на российском рынке не стоит ждать, что заводом Nissan заинтересуются другие зарубежные автопроизводители. В условиях, когда общий объем рынка новых автомобилей снизился до 500-600 тыс. машин в год, вряд ли кто-то из автоконцернов в ближайшее время решится на новые инвестиции, считает гендиректор «Автостата».

Детройт на Неве

Российский завод Nissan был открыт под Санкт-Петербургом июне 2009 года, его строительство велось два года. Первое время на предприятия выпускались седаны Teana и кроссоверы Х-Trail, позже началось сборка внедорожников Pathfinder. До объявления о приостановке производства весной этого года с конвейера сходили кроссоверы Qashqai, Х-Trail и Murano.

В конце 90-начале 2000-х в Ленинградской области свои заводы открыли Ford, General Motors, Toyota, Nissan, Kia, Hyundai, Scania и Man.

В 2015-году о закрытии предприятия объявил концерн GM. Приобрести этот завод для расширения своих мощностей намеревалась компания Hyundai, однако впоследствии автопроизводитель отказался от этих планов. В 2019 году на фоне резкого падения покупательского спроса на модели Focus и Mondeo, о завершении работы российского завода во Всеволожске заявил Ford. В конце сентября о закрытии питерского завода объявила Toyota. Как пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто, сейчас в автокластере под Санкт-Петербургом продолжает работу лишь завод Hyundai/Kia, находящийся, однако, в режиме простоя.