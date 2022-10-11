Chery начал продажи в России кроссовера Omoda C5

Китайский автопроизводитель Chery провел российскую онлайн-премьеру первой модели своего нового бренда Omoda — кроссовера C5. Автомобиль предлагается с бензиновым турбомотором 1,5 (147 л.с. и 210 Нм) и вариатором.

Кроссовер Omoda С5 отличает спортивный стиль и характерная решетка радиатора Star Diamond, представляющая единое целое с бампером. Он построен на новой платформе со стойками McPherson спереди и полузависимой балкой сзади. Привод — только передний.

Уже в базовой комплектации за 2 429 900 рублей предлагаются 18-дюймовые колесные диски, 2-зонный климат-контроль, рулевое колесо с обивкой кожей и подогревом, камера заднего вида и задние парковочные датчики. На передней панели два дисплея диагональю 10,25 дюйма, приборный и мультимедийный.

В средней комплектации за 2 569 900 рублей автомобиль оснащен полностью светодиодными фарами, панорамным люком, сиденьями с обивкой кожей, электрорегулировкой и вентиляцией. Количество подушек безопасности увеличено с четырех до шести. Для нее доступны колесные диски с красными вставками. Топ-версия за 2 699 900 рублей предлагает комплекс электронных ассистентов и встроенный видеорегистратор. Только для нее доступен двухцветный окрас кузова.

Omoda С5 можно заказать в 10 цветовых вариантах кузова и двух вариантах интерьера — черном и коричневом. Прием заказов на машину стартовал с 11 октября.

10 октября агентство «Автостат» cообщило, что продажи китайских автомобилей впервые превысили 30% от общего объема. Всего с 3 по 9 октября 2022 года в России было куплено 2916 автомобилей производства КНР.