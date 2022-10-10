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Доля китайских машин в России превысила 30%

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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С 3 по 9 октября 2022 года в России было куплено 2916 новых легковых автомобилей китайского производства, что составило 30,3% от общего объема. По мнению экспертов, доля «китайцев» на отечественном рынке впервые превысила отметку в 30%. Об этом 10 октября сообщило агентство «Автостат».

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Среди китайских марок больше всего жители РФ приобрели автомобили марки Chery — 1148 единиц. Далее в рейтинге предпочтений оказался Haval (771 шт.). Также среди «китайцев» были популярны Geely (538 шт.) и Exeed (252 шт.), которые заняли шестое и девятое места в марочном рейтинге российского рынка.

Из китайских моделей лучшие показатели у кроссовера Haval Jolion, который на прошлой неделе был куплен в количестве 539 экземпляров. По этому показателю он уступил лишь отечественной Lada Granta (2405 шт.). За Haval Jolion расположились сразу две модели Chery: кроссоверы Tiggo 7 PRO и Tiggo 4 (536 и 444 шт. соответственно). В Топ-10 модельного рейтинга также попали Geely Coolray (285 шт.) и Geely Atlas Pro (143 шт.).

Специалисты отметили, что выше «китайцев» в общем зачете оказалась только отечественная Lada (3713 шт.).

6 октября компания Exeed объявила о выходе на российский рынок версии модели Exeed VX, President Limited Edition. Полноприводный внедорожник отличается особыми дизайнерскими решениями в экстерьере и интерьере. Машина для отечественного рынка комплектуется двухлитровым мотором мощностью 249 л. с. Расход топлива в смешанном цикле составляет 8,5 л. Стоимость автомобиля составила 5 649 900 рублей.

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