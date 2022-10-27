Резвое ускорение: за два месяца оформлено 8 млн QR-свидетельств на авто

За последние два месяца автовладельцы оформили 7,9 млн электронных свидетельств о регистрации автомобиля, сообщили «Известиям» в Минцифры. Притом что до этого за целый год на этот шаг решилось лишь 1,6 млн человек. Документ можно предъявить сотруднику ГИБДД в виде QR-кода, который содержит всю информацию о транспортном средстве. Однако до сих пор с водителей не снята обязанность иметь при себе оригинальный документ, поскольку в ПДД нет положения о его электронной версии. Чем объясняется столь активное оформление электронных свидетельств, что мешает полному отказу от бумажных документов и когда появится возможность оформлять еще и электронную версию прав — разбирались «Известия».

Новые старые проблемы

По состоянию на 26 октября в приложении «Госуслуги Авто» содержится 9,5 млн электронных свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС), сообщили «Известиям» в Минцифры. Притом что 1 сентября их было только 1,6 млн. Таким образом, за два месяца автолюбители оформили 7,9 млн электронных свидетельств — в пять раз больше, чем за весь предыдущий год. Тестирование электронного СТС стартовало в сентябре 2021-го.

Документ можно предъявить сотруднику ГИБДД в виде QR-кода, который содержит всю информацию о транспортном средстве. Однако до сих пор с водителей не снята обязанность иметь при себе оригинальный СТС, поскольку в Правилах дорожного движения (ПДД) нет положения об электронной версии документа.

Ранее начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников анонсировал, что с 1 октября в приложении «Госуслуги Авто» должна была появиться возможность присвоения QR-кода и водительскому удостоверению. Но на момент публикации данного материала эта опция в приложении отсутствовала. Появится она только в ноябре, написал разработчик приложения в отзывах в AppStore.

Резвое ускорение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В целом приложение «Госуслуги Авто» пока получает не самые высокие оценки от пользователей. Например, в Google Play его оценка составляет 3,9 из 5, а в российском магазине приложений RuStore — 3,2 из 5. Многие жалуются на ошибки в работе сервиса, его неторопливость и на отсутствие возможности загрузить полис ОСАГО.

— Идея приложения крутая, но реализация не дотягивает. Часть штрафов не показываются. Фото из оплаченных отсутствуют, — написал один из пользователей в Google Play.

Кроме того, некоторые пользователи пожаловались на то, что сотрудники ГИБДД отказываются принимать QR-код.

— Сотрудник правоохранительных органов при предъявлении электронного СТС сказал, что приложение не имеет официального статуса и не заменяет оригинальный документ. Также при запросе QR-кода сервис выдавал ошибку, — пожаловался один из пользователей сервиса.

И сотрудник ГИБДД в этом случае прав, так как до внесения изменений в ПДД электронные варианты документов не имеют полноценной силы.

«Известия» направили запрос в МВД по поводу сроков изменения ПДД в этой части.

Виртуальный скепсис

Некоторые эксперты скептически относятся к электронным документам на машину. Даже после внесения изменений в правила дорожного движения (ПДД) остается непонятно, что делать водителю и сотруднику ГИБДД, если оба окажутся без доступа к интернету и возможности показать QR-код не будет, а физический вариант документа отсутствует, рассказал «Известиям» президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

— На мой взгляд, столь резкий рост желающих попробовать электронные документы связан с новостью о начале тестирования виртуального водительского удостоверения, — считает эксперт. — Но, как и в случае с СТС, я думаю, что многие не изучили информацию до конца и не заметили, что водитель всё еще обязан носить с собой оригиналы документов.

Резвое ускорение Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Виктор Травин подчеркнул, что при внесении изменений в ПДД важно подробно расписать, что делать водителю и сотруднику ГИБДД в тех случаях, когда нет возможности предъявить электронный документ.

— Должен ли владелец автомобиля проследовать в отделение? Или, наоборот, сотрудник ГИБДД должен будет его отпустить? А если у машины несколько владельцев? То есть каждый шаг необходимо уточнить, чтобы не создалось путаницы , — добавил эксперт.

Многие автовладельцы пока не оформляют электронное свидетельство о регистрации автомобиля из-за опасения, что их данные могут попасть в открытый доступ. Такие случаи с другими базами данных — сервисов доставки, банков и т.д. — периодически фиксировались на протяжении всего 2022 года. Но, по мнению экспертов, отказываться от оформления электронного СТС из-за этого не стоит.

Президент коллегии правовой защиты автовладельцев считает, что утечка данных водителей теоретически вероятна, но ущерб будет не столь велик. По его мнению, виртуальные документы никак не повлияют на статистику угона автомобилей.

Такого же мнения придерживается и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» (ФАР) Сергей Канаев.

— Бояться того, что данные могут попасть в открытый доступ, не стоит. Информация о личных данных пользователей уже неоднократно сливалась и банковскими организациями, и сервисами доставки. К счастью, «Госуслуги Авто» это не коснулось, — отметил эксперт.

Столь резкий рост популярности электронных СТС Сергей Канаев связывает с общей тенденцией перехода на виртуальный документооборот.

Резвое ускорение Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— Кроме того, насколько мне известно, многие предприятия, связанные с автомобильной сферой, активно продвигают «Госуслуги Авто». А люди начинают пользоваться сервисом, потому что ничего подозрительного в этом нет, — считает эксперт.

Он добавил, что еще одной причиной статистического скачка мог стать чисто технический момент — очевидно, не все оформленные СТС сразу попали в общую базу ГИБДД.

— В целом я положительно отношусь к сервису. Главное, чтобы ничего не мешало стабильной работе приложения. Сам я пользуюсь электронным ОСАГО и очень доволен этим, не испытываю никаких проблем, — рассказал «Известиям» Сергей Канаев.

Руководитель ФАР считает, что разработчикам необходимо повышать надежность сервиса, чтобы технические ошибки или отсутствие интернета не привели к несправедливым штрафам или недопониманию между водителем и сотрудником ГИБДД.

— Даже после изменений в ПДД пройдет еще не один год, прежде чем водителям разрешат полностью перейти на электронные документы, — считает майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. — Первый год будет «обкатка» этих поправок, на второй выявят недочеты, на третий внесут очередные изменения и т.д. Сервис полезный, но не стоит ждать, что всё заработает сразу и как надо.

Эксперт подчеркнул, что водителям всегда стоит держать при себе оригиналы всех документов.