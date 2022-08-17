Не копят штрафы: в России резко снизилось число водителей-неплательшиков

За полтора года число автомобилистов, вовремя не оплачивающих штрафы за нарушения ПДД, уменьшилось более чем вдвое. Этому способствовало усиление контроля за такими водителями, в том числе проведение совместных рейдов ГИБДД и судебных приставов, считают эксперты. Кроме того, автомобилисты стали экономить деньги и чаще оплачивать штрафы со скидкой, подчеркивают они. Подробности — в материале «Известий».

Успеть за 20 дней

С начала 2021 года число злостных неплательщиков штрафов за нарушения ПДД снизилось на 58%. Об этом СМИ заявил начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Андрей Клименко. По его словам, «злостными» неплательщиками в ГИБДД считают водителей, за которыми числится 50 и более неоплаченных штрафов. Сейчас в базе Госавтоинспекции насчитывается около 40 тыс. таких автомобилистов, отметил представитель ведомства.

— Таковых на сегодняшний момент у нас 31,5 тыс. — физических лиц, 7,3 тыс. — юридических лиц, организаций и предприятий. В последнее время мы во взаимодействии с сотрудниками ФССП (Федеральной службы судебных приставов. — Ред.) довольно плотно и жестко работаем с этой категорией, — заявил Андрей Клименко. Работа по поиску злостных неплательщиков стала комплексной и системной, отметил он.

Не копят штрафы Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Госавтоинспекции создали отдельную базу таких автомобилистов, в каждом регионе ведется особый учет, подчеркнул Клименко. Он также сообщил, что всё больше водителей оплачивают штрафы за нарушения ПДД добровольно, в том числе со скидкой.

— Порядка 75% уплачивают штрафы в размере 50%, то есть в течение 20 дней с момента вынесения постановления, — заявил Клименко.

Совместными усилиями

В Федеральной службе судебных приставов затруднились оценить динамику числа водителей-должников, однако подчеркнули, что «работа по взысканию административных штрафов за нарушения ПДД осуществляется в тесном взаимодействии с органами Госавтоинспекции».

— Взаимодействие ФССП России и ГУОБДД МВД России в отношении злостных неплательщиков штрафов осуществляется как при реализации мероприятий по оказанию сотрудниками органов внутренних дел содействия судебным приставам-исполнителям в ходе исполнительного производства, так и в ходе проведения совместных рейдовых мероприятий. Такого рода рейды периодически проводятся во всех субъектах РФ, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ФССП России.

Не копят штрафы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В ведомстве также напомнили, что если должник систематически уклоняется от явки к судебному приставу, скрывается и не производит оплату, когда сумма долга превышает 3 тыс. рублей, приставы вправе наложить арест на его имущество. В случае дальнейшего уклонения от оплаты задолженности по штрафам и увеличении суммы долга до 10 тыс. рублей приставы обращаются в суд с заявлением о временном ограничении права на выезд из страны, отметили в ФССП. Также по ходатайству пристава суд может временно приостановить действие водительского удостоверения должника, подчеркнули в ведомстве.

— В случае неисполнения обязанности по уплате административного штрафа с должника взыскивается исполнительский сбор (с физического лица — не менее 1 тыс. рублей, с юридического лица — не менее 10 тыс. рублей), что зачастую в разы превышает сумму самого штрафа, — напомнили в пресс-службе ФССП РФ.

Цифровые технологии против неплательщиков

Снижение числа злостных неплательщиков штрафов за нарушения ПДД — результат более жесткого контроля со стороны государства за этой категорией водителей, считают опрошенные «Известиями» специалисты.

— Налицо более жесткая позиция со стороны МВД и приставов к неплательщикам. В последнее время с ними стали целенаправленно бороться, и определенные результаты уже видны, — считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

С ним согласен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. В борьбе со злостными неплательщиками контролирующие органы стали активнее применять современные цифровые технологии, отметил он.

Не копят штрафы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Раньше таких автомобилистов выявляли «вручную», что было малоэффективно. Теперь же появились отдельные базы данных, в которые попадают водители с большим количеством неоплаченных штрафов. При помощи камер на дорогах они вычисляются в потоке транспорта, и информация об автомобиле неплательщика передается ближайшему экипажу ДПС, — отметил Моржаретто в беседе с «Известиями».

Кроме того, сокращению числа водителей-должников способствовало более тесное сотрудничество ведомств, курирующих этот вопрос, считает он. Например, в последнее время ГИБДД и ФССП стали всё чаще проводить на дорогах совместные рейды по выявлению неплательщиков, подчеркнул эксперт.

При этом, отметил Моржаретто, под особым вниманием правоохранительных органов находятся именно должники по штрафам. Если водитель неоднократно нарушает ПДД, но оплачивает всё вовремя, то в базу неплательщиков он не попадает, а значит, и контроль за ним не столь пристальный, заявил он.

— По факту, если человек наберет за год 200 штрафов, но все их своевременно оплатит, то никаких претензий со стороны полиции к нему нет. Думаю, что такие водители, наряду с неплательщиками, должны контролироваться так же строго, — уверен Игорь Моржаретто.

От штрафа не уйти

Судебным приставам в последнее время удалось наладить взаимодействие с банками: они начали активно списывать задолженности, в том числе и по штрафам со счетов водителей, отметил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Поняв, что из-за неоплаченного штрафа приставы могут направить в банк постановление о принудительном списании задолженности вместе с исполнительским сбором, многие нарушители стали оплачивать штрафы добровольно, считает он.

Не копят штрафы Фото: Global Look Press/dpa/Felix Kästle

— Автомобилисты постепенно стали понимать, что проще и дешевле сразу оплатить штраф в добровольном порядке, чем внезапно обнаружить «недостачу» денег на своем счете в банке. Более того, многие водители перед поездкой в отпуск на машине взяли за правило проверять, не числятся ли за ними неоплаченные штрафы, и гасить задолженность. В противном случае, нарвавшись на рейд судебных приставов и ГИБДД по дороге к Черному морю, есть риск остаться без машины где-нибудь посреди ростовских степей, — отметил Радько.

Способствовала снижению числа должников и скидка в 50%, которая положена при оплате большинства штрафов в течение 20 дней после составления постановления, уверен председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. С учетом того, что большинство штрафов приходит с камер, а оспорить их достаточно сложно, водители предпочитают быстро оплатить их со скидкой, уверен он.