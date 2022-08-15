Никакого смягчения: ВC выступил против нарушителей-рецидивистов

Водители, которые неоднократно садятся за руль в нетрезвом виде, не заслуживают снисхождения судей. К такому выводу пришел Верховный суд (ВС), рассмотрев протест прокуратуры на слишком мягкий приговор автомобилисту, который несколько раз отказывался от медосвидетельствования. Правозащитники и юристы согласны, что нетрезвые рецидивисты на дороге заслуживают серьезного наказания. Подробности — в материале «Известий».

Приговор слишком мягкий

В июне прошлого года инспекторы ГИБДД Ульяновской области остановили автомобиль и при проверке документов выяснили, что водитель ранее был лишен прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Заподозрив, что мужчина сн ова управляет автомобилем в нетрезвом виде, они потребовали пройти экспертизу на состояние опьянения в медучреждении.

Однако водитель и на этот раз отказался от поездки к наркологам, признав, что употреблял алкогольные напитки перед поездкой. Его показания, а также отказ от медосвидетельствования были зафиксированы автоинспекторами в материалах дела и переданы в суд.

Районный суд Ульяновска признал автомобилиста виновным и, согласно ст. 264.1 УК РФ, приговорил его к 330 часам обязательных работ с лишением водительского удостоверения на три года. В качестве смягчающего обстоятельства судья, выносивший приговор, отметил что водитель признал свою вину и тем самым оказал содействие следствию. Однако Генеральная прокуратора посчитала такой приговор слишком мягким и опротестовала его в Верховном суде.

Никакого смягчения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Снисхождения не заслуживает

Верховный суд согласился с доводами прокуроров и пришел к выводу, что при рассмотрении дела суд первой инстанции допустил «нарушения положений уголовного закона при установлении смягчающих обстоятельств, которые привели к назначению чрезмерно мягкого наказания».

Коллегия ВС РФ отметила, что факт совершения преступления был зафиксирован сотрудниками ГИБДД. Кроме того, сам автомобилист каких-либо значимых обстоятельств для его раскрытия и расследования не сообщил и активных действий, которые способствовали бы расследованию преступления, не совершал. Таким образом, признание водителем своей вины «не имело значения для процедуры доказывания», и поэтому не может являться смягчающим обстоятельством, подчеркнули судьи Верховного суда.

ВС РФ также отметил, что суд первой инстанции не принял во внимание, что ранее автомобилист уже дважды привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Уточним, что он был приговорен ранее к 240 и 310 часам обязательных работ и лишен водительского удостоверения на 2,5 года.

Судьи не учли, что у водителя имеется непогашенная судимость за эти преступления, а также то, что он управлял автомобилем, будучи лишенным водительского удостоверения.

Никакого смягчения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Все эти нарушения, допущенные судом первой инстанции, привели к назначению водителю «чрезмерно мягкого наказания, не способного обеспечить цели исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, что искажает суть правосудия», говорится в решении Верховного суда. В результате ВС РФ постановил отменить приговор районного суда и направить дело на новое рассмотрение.

Вплоть до лишения свободы

Опрошенные «Известиями» юристы и правозащитники согласны с решением Верховного суда. Они также считают приговор, вынесенный водителю, чрезмерно мягким. По словам председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, неоднократные отказы водителя от медицинского освидетельствования и управление автомобилем без прав свидетельствуют о его пренебрежительном отношении к ПДД.

— Осознавая, что у него уже есть судимость за аналогичное преступление и что он лишен прав, водитель всё равно сел за руль в нетрезвом виде. Это явный показатель того, как человек относится к закону. Такие автомобилисты заслуживают самого серьезного наказания и не могут рассчитывать на снисхождение судей, — считает Виктор Похмелкин.

По мнению правозащитника, суд первой инстанции достаточно поверхностно подошел к рассмотрению дела, посчитав признание вины формальным поводом для смягчения приговора. Он согласен с доводами прокуратуры и Верховного суда, что в данном случае признательные показания обвиняемого не оказали какой-либо помощи следствию.

Никакого смягчения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ст. 264.1 УК РФ, по которой возбуждено дело в отношении автомобилиста из Ульяновска, предусматривает санкции в виде штрафа в размере 200–300 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо до двух лет лишения свободы, отмечают юристы. Какой именно вид наказания назначить обвиняемому, решает судья в каждом конкретном случае, исходя из особенностей дела и личности преступника, подчеркивают они.

С учетом позиции ВС РФ суд, который снова будет рассматривать это дело, вполне может назначить водителю наказание в виде лишения свободы, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

— Возможно, фигурант дела и не получит реальный срок и суд ограничится условным наказанием. Хотя с учетом решения Верховного суда не исключено, что автомобилист в итоге всё же отправится за решетку, — отметил Радько в беседе с «Известиями».

Еще и конфискация

Даже условное лишение свободы эксперт считает достаточно серьезным наказанием. В этом случае если водитель вновь сядет за руль и будет задержан инспекторами ГИБДД, то условный срок для него будет заменен на реальный, отметил адвокат. Причем с учетом вступивших в конце июля силу поправок в Уголовный кодекс против него могут быть выдвинуты обвинения в более тяжелом преступлении, отметил Радько.

Никакого смягчения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин