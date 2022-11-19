Чтобы выжить: автомобильные дилеры взялись за машины с пробегом

В условиях санкций спрос на автомобили с пробегом сократился, но заметно меньше, чем на новые машины. При этом многим дилерам пришлось переориентировать свой бизнес на подержанные модели. Вторичный автомобильный рынок ожидают перемены, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Цены растут

С начала года средняя стоимость автомобилей с пробегом выросла на 36% и сейчас составляет 934 тыс. рублей. Об этом на конференции «Высшая передача» заявил руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Владислав Иванов. При этом он подчеркнул, что стоимость автомобилей сильно отличается в зависимости от типа продавца.

К примеру, средняя цена машин, которые выставлены на продажу частниками, составляет 774 тыс. рублей, у профессиональных продавцов, так называемых перекупщиков, она несколько выше — 849 тыс. рублей.

Чтобы выжить Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Средняя стоимость автомобилей с пробегом, которые предлагают дилеры, составляет 1,6 млн рублей. При этом если у частников с начала года машины подорожали на 43%, то у дилеров несколько меньше — на 38%, — подчеркнул Иванов.

По мнению экспертов, столь значительная разница в средней стоимости машины у продавцов-частников и дилеров связана с тем, что для автосалонов гораздо больший интерес представляют более дорогие, «свежие» модели в хорошем техническом состоянии.

— У таких автомобилей гораздо выше ликвидность, а также добавленная стоимость. При минимальных вложениях дилер может продать такую машину гораздо дороже, чем купил, — объяснил эту тенденцию независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Чтобы выжить Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Спрос падает

Проанализировав количество просмотров объявлений о продаже автомобилей, специалисты «Авито Авто» пришли к выводу, что покупательский спрос постепенно снижается. Если на новые модели с начала года он сократился на 43%, то на подержанные — примерно на четверть. При этом увеличивается средний срок продажи автомобиля — сейчас он составляет в среднем 67 дней. По словам Владислава Иванова, определенный всплеск интереса к машинам с пробегом был зафиксирован в сентябре, однако он был недолгим.

Он подчеркнул, что заметнее всего снижается спрос в сегменте автомобилей стоимостью до 500 тыс. рублей. При этом машины стоимостью 1–2 млн рублей по-прежнему пользуются популярностью и интерес к ним только растет.

Проблема выбора

Участники конференции отметили, что в условиях резкого сокращения поставок новых машин, связанных с санкциями, уходом с российского рынка ряда крупных производителей и остановкой выпуска на большинстве отечественных автозаводов, дилерам пришлось переориентироваться на продажу подержанных автомобилей. Ввоз машин по параллельному импорту ситуацию не спасает. Доля объявлений о продаже таких моделей составляет всего 1,4%, однако постепенно увеличивается, отмечают в «Авито Авто».

Чтобы выжить Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Для многих дилеров переход на продажи подержанных машин с пробегом стал вопросом выживания , — заявил руководитель направления автомобилей с пробегом компании «Панавто» Никита Банников.

Зачастую автосалоны специализируются на моделях с пробегом тех брендов, которые раньше были представлены в сегменте новых автомобилей. Эта тенденция сохранится и в дальнейшем, полагают участники рынка.

В условиях, когда приток новых автомобилей в страну резко сократился, большая часть сделок на вторичном рынке происходит с машинами, которые находятся в российском автопарке. В результате количество ликвидных предложений снижается, отмечают эксперты. По словам основателя агрегатора объявлений о продаже машин Haraba, генерального директора компании «Макспостер» Гаджи Курбанова, несмотря на то что средний срок продажи автомобиля составляет 60–70 дней, примерно 10% объявлений исчезают с площадок в течение суток с момента публикации.

— Это наиболее выгодные, лучшие по соотношению цены и качества предложения о продаже, — отметил он.

По мнению специалистов, именно за такими машинами и ведется настоящая охота как теми, кто приобретает автомобиль для себя, так и теми, кто в дальнейшем планирует его перепродать — перекупщиками и дилерскими центрами. В поиске таких предложений крупные сети создают в регионах центры выкупа подержанных машин.

Чтобы выжить Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— До конца года общее количество таких точек выкупа, которые мы открываем в разных городах, достигнет 18 штук. Это позволяет нам оперативно реагировать на наиболее выгодные продолжения о продаже и пополнять дилерские запасы подержанными машинами из регионов, — заявил директор по развитию автомобилей с пробегом компании «Рольф» Виталий Хватов.

По мнению экспертов, в условиях неизбежного увеличения среднего возраста машин, выставленных на продажу, и ухудшения их технического состояния значение оперативного выкупа будет только расти.

Автомобильный молл

В перспективе значительная часть продаж на вторичном авторынке будет приходиться на крупные мультибрендовые центры, которые специализируются на сделках с подержанными машинами, считают специалисты. По словам Виталия Хватова, потенциальные покупатели машин не хотят тратить время на поиск объявлений о продаже автомобилей, сравнивать оснащение и проверять техническое состояние.

— В молле, где под одной крышей находится несколько тысяч автомобилей разных моделей и стоимости, покупатель абсолютно точно сможет подобрать тот вариант, который его устроит, — отметил Хватов.

Чтобы выжить Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В поисках автомобиля покупатели могут совершить небольшое путешествие, отмечают специалисты рынка. По словам менеджера по продукту «Авито Авто» Юлии Митрофановой, в случае действительно привлекательного предложения люди готовы обычно поехать за интересующей их машиной в рамках своего федерального округа. При этом при выборе подержанного автомобиля «для себя» потенциальные покупатели, как правило, не ограничиваются одним брендом.

— Чаще всего поиск происходит в рамках того или иного сегмента без привязки к конкретному бренду. Как правило, рассматриваются 3–5 вариантов похожих моделей, — отметила Митрофанова.