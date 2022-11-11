Не ввезло: бизнес сообщил о закрытии 160 дилерских автоцентров

С начала 2022 года в России закрылись 160 автомобильных дилерских центров, сообщили «Известиям» в Национальном автомобильном союзе (НАС). В первую очередь это связано с уходом представительств зарубежных производителей машин. В следующем году ситуация может усугубиться, ожидают в организации. Запасов иномарок хватит до конца года, но дальше могут возникнуть сложности, считают эксперты. Пострадать от дефицита машин рискуют не только рядовые водители, но и бизнес, так как компании не смогут обновить свой парк, отметили специалисты.

Тише едут

В 2022 году в России прекратили свою деятельность 160 дилеров по продаже автомобилей , рассказал «Известиям» вице-президент НАС Ян Хайцеэр. По его словам, всего в стране было около 3 тыс. центров. С первого взгляда закрылось не критичное число компаний, но из-за санкций и усложнившегося механизма поставок новых автомобилей тенденция салонов продолжится , считает эксперт.

— Правильнее сказать, что дилеры не просто закрылись, а перестали существовать. Потому что их деятельность без поставок новых автомобилей становится бессмысленной, — сказал Ян Хайцеэр. — Важно учитывать, что 160 — это не конечная цифра, ведь на бумаге автодилер есть, а по факту он торгует подержанными машинами . Или же, проезжая мимо фирменного салона Mercedes, внутри можно увидеть марки других автомобилей. Каждый выживает как может.

В России уже много лет работают крупные дилерские холдинги, но и они постепенно будут закрывать свои филиалы , считает вице-президент НАС. Пока они держатся за счет одноразовых поступлений новых иномарок через параллельный импорт, но цена на такие модели очень высокая, добавил специалист.

Ян Хайцеэр отметил, что проблемы с автомобилями коснулись и предприятий, которым необходим транспорт .

— Оформление машин через юридические лица — это еще одна сложность. Благодаря дилерам компании обновляли свой парк, в том числе для такси и каршеринга. Из-за санкций покупка автомобилей через юридическое лицо стала невозможной, — отметил он.

Дело в том, что салон в качестве посредника направлял производителям запрос на покупку крупной партии автомобилей. Сейчас приобретать машину можно только как физическое лицо, но это невыгодно и государству, так как в таком случае покупка не облагается НДС .

Уже не первый месяц в России работает механизм параллельного импорта, благодаря чему удалось сбалансировать рынок. Но в автомобильной отрасли в нынешнем виде он не работает, считает вице-президент НАС.

— Чтобы получить разрешение на ввоз по параллельному импорту, дилер должен предоставить доказательную базу того, что он действительно работает с тем или иным производителем . Но получить подобный сертификат можно только у самого производителя . Иностранная компания не готова идти на такие риски, так как нарушение санкций повлечет за собой еще больше потерь, — отметил Ян Хайцеэр.

Эксперт считает, что как такового параллельного импорта в автомобильной сфере нет. Всё, что просачивается на отечественный рынок, — единичные поставки, которые не смогут покрыть весь спрос.

«Известия» направили запрос в Минпромторг с вопросами о том, сколько машин было ввезено в Россию по параллельному импорту, какая документация требуется для разрешения на ввоз и с какими сложностями сталкиваются дилеры.

Ну и Ladaно

Еще один способ покрыть спрос на автомобили — это китайский рынок. Но, несмотря на дружеские отношения стран, производители из КНР очень осторожно торгуют с Россией опять же из-за страха санкций , считает Ян Хайцеэр.

— Альтернатив китайским и отечественным машинам у нас фактически нет. Конечно, дилеры будут активно развивать отношения с этим рынком. Но китайские машины всё еще непривычны для нас, они только входят в обиход. И цена на них всё равно остается высокой, — отметил эксперт.

Не только китайские, но и корейские автобренды будут доминировать в России , считает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. А вот с премиальными автомобилями таких марок, как Volvo, Jaguar, Land Rover, предсказать что-либо пока сложно, добавил он.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков в разговоре с журналистами отметил, что запасов иномарок в России осталось на 2–4 месяца . По словам специалиста, наибольший дефицит наблюдается в премиум-сегменте.

Несмотря на сложную ситуацию, у России есть все шансы вернуть автомобильный рынок в нормальное состояние, считает член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов.

— Сейчас всё в руках у государства. Нужно упростить процедуру получения разрешения на ввоз по параллельному импорту, чтобы дилеры могли более свободно налаживать контакты с зарубежными коллегами . И, конечно, надо активнее поддерживать отечественный автопром . Давать льготы, субсидии и заполнять рынок отечественными машинами, чтобы стабилизировать ситуацию, — рассказал «Известиям» эксперт.

Для налаживания этого процесса необходимо время, поэтому стоит набраться терпения и делать выводы хотя бы через полгода, полагает майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Никто не хочет возвращаться в 1990-е, когда машины буквально появлялись «из воздуха» с помощью различных махинаций. Но даже без этого у нас был отечественный автопром, который и сейчас вполне себе может стать полноценной заменой ушедшим маркам . У нас достаточно предвзятое мнение по поводу своего производства, и оно частично оправданно, так как «девятки» или «пятнашки» ничего, кроме головной боли, своим владельцам не приносили. Но новый модельный ряд вполне соответствует всем современным стандартам , — рассказал «Известиям» эксперт.