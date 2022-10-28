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Дважды в одну дверь: Ford снова ушел из России

Какие фургоны будет выпускать Sollers вместо Transit
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Компания Ford приняла решение окончательно покинуть российский рынок. Вслед за легковым подразделением автопроизводителя, свернувшим свой бизнес в нашей стране в 2019 году, концерн продает свою долю в совместном предприятии с Sollers, на котором собирались фургоны Transit. В «Соллерсе» уже нашли замену этим машинам: в конце года компания запустит производство новых моделей LCV под собственным брендом. Что это будут за автомобили и каковы их рыночные перспективы, разбирались «Известия».

Второй уход

Компания Ford Motor объявила об окончательном уходе с российского рынка и продаже своей доли в совместном предприятии «Соллерс». Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«Ford Motor Company завершила выход из ранее приостановленных операций в России путем продажи своей доли в 49% в совместном предприятии Sollers Ford», — говорится в заявлении компании. С середины марта завод СП в Елабуге находился в режиме простоя.

В Ford Motor уточнили, что акции в СП проданы российскому партнеру — компании Sollers — по номинальной цене. При этом в соглашении прописана возможность их обратного выкупа в течение пяти лет.

Дважды в одну дверь
Форд авто
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Американский автопроизводитель покидал российский рынок в несколько приемов. В 2019 году он решил свернуть в нашей стране деятельность своего легкового подразделения. Три года назад были прекращены производство и продажи моделей Focus, Mondeo (собирались на предприятии во Всеволожске), Kuga, Explorer (производились в Елабуге), Fiesta и EcoSport (выпускались в Набережных Челнах).

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Единственным работавшим до недавнего времени предприятием СП Ford Sollers в нашей стране был завод в Елабуге, на котором выпускались фургоны и шасси Transit. В середине марта их производство было приостановлено, а теперь, после продажи «Фордом» своей доли в СП, полностью прекращено.

Альтернатива «Транзиту»

В Sollers не особо верят в возможное возвращение на российский рынок своего, теперь уже бывшего, партнера. Больше месяца назад компания подписала с Министерством промышленности и торговли РФ изменения в СПИК, согласно которым на предприятии в Елабуге компания до конца этого года начнет производство новых коммерческих моделей полной массой 2,5–4,5 т.

В Sollers подчеркнули, что в соответствии с этими соглашениями компания обязуется обеспечить высокую степень локализации новых моделей. В частности, освоить штамповку кузовных деталей, запустить производство дизельных двигателей для них, а также выпуск ключевых элементов шасси, электронных блоков и изделий из пластика.

Дважды в одну дверь
Дилерский центр Форд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Общий объем инвестиций в новый проект составит более 5,5 млрд рублей. При этом инвестиционные обязательства ПАО «Соллерс Авто» в рамках СПИК вырастут с 7 млрд до 9,9 млрд рублей, — сообщили в пресс-службе компании.

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Выпуск новых моделей легкового коммерческого транспорта позволит Sollers заменить производство Ford Transit в России, подчеркнул вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Это расширит линейку на рынке в данном сегменте, а также позволит удовлетворить спрос на коммерческую технику со стороны российских потребителей, — добавил он.

Угроза «Газелям»

По данным источника «Известий», в основе моделей Sollers будет лежать фургон китайского автопроизводителя JAC Sunray. По мнению экспертов, у автомобилей, выпущенных в Елабуге, есть неплохой рыночный потенциал.

В связи с прекращением производства и поставок на российский рынок многих легких коммерческих моделей у потребителей остался крайне небольшой выбор в сегменте LCV, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Поэтому появление новых моделей благоприятно скажется на рынке, полагает он.

— У JAC достаточно неплохие коммерческие модели. Возможности предприятия в Елабуге позволяют производить автомобили высокого качества. Если компании удастся сохранить приемлемую цену, то новые модели от Sollers могут стать серьезными конкурентами «Газелям», — считает Бургазлиев.

Дважды в одну дверь
Сборка автомобиля Ford Transit на заводе Sollers Ford в Казани
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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По его словам, мощности предприятия позволяют выпускать примерно 10–12 тыс. фургонов в год. При необходимости объем производства может увеличиться до 20 тыс. машин ежегодно.

На первых порах фургоны будут производиться из китайских комплектующих, считает эксперт. В дальнейшем предприятие станет постепенно увеличивать долю локализованных деталей, добавил Бургазлиев.

В отличие от легковых автомобилей, в сегменте LCV выбор потребителя во многом зависит не столько от цены машины, сколько от стоимости ее владения и финансовых инструментов для ее приобретения, считает эксперт автомобильного рынка Владимир Беспалов.

— Sollers, имея большой опыт продажи легких коммерческих моделей, обладает этими компетенциями. Полагаю, что компании не составит особого труда адаптировать программы, испытанные на Ford Transit, к своим новым моделям, — заявил он «Известиям».

Дважды в одну дверь
Рабочие на производстве авто
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Тем не менее компании будет сложно повторить успех, который принес Transit, полагает эксперт. По его словам, эта модель сама по себе очень удачная и пользуется спросом во всем мире. Sollers придется приложить определенные усилия, чтобы убедить потребителя приобрести новую модель под собственным брендом, подчеркнул Беспалов.

Автомобилям, выпущенным Sollers, придется побороться за потребителя, в том числе со своим «прародителем». Летом нижегородская компания «Луидор» начала продажи и переоборудование фургонов и микроавтобусов JAC Sunray. Кроме того, на днях МАЗ заявил о выводе на российский рынок собственной линейки LCV, которые также представляют собой выпущенный в Белоруссии JAC Sunray. Но с другой эмблемой.

Поэтому успех автомобилей из Татарстана во многом будет зависеть от их цены и условий покупки, которые Sollers предложит потенциальным покупателям, отмечают эксперты.

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