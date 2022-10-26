Звезда закатилась: Mercedes-Benz уходит из России

Mercedes-Benz уходит с российского рынка. Активы, включая завод в Подмосковье, а также финансовые подразделения автопроизводителя будут переданы одному из дилеров — ГК «Автодом». Новый владелец уже ищет партнера для производства автомобилей на предприятии под Солнечногорском. Мнения экспертов относительно перспектив российского завода Mercedes-Benz разошлись. Подробности в материале «Известий».

Продано дилеру

Mercedes-Benz намерен уйти с российского рынка и продать свои доли в местных дочерних компаниях. Об этом говорится в сообщении немецкого автопроизводителя.

«АО "Мерседес-Бенц РУС“, ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус“, ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус“, "Мерседес-Бенц Банк Рус“ ООО, OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус“) будут проданы локальному инвестору, компании "Автодом“», — говорится в пресс-релизе Mercedes-Benz. Сделка будут завершена после одобрения соответствующими органами. Сумма контракта не разглашается.

Звезда закатилась Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

— Основными приоритетами при согласовании условий сделки были максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании, — подчеркнула генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Наталья Королева.

В компании «Автодом» подтвердили, что заключение сделки с Mercedes-Benz «вышло на финальную прямую».

— Со стороны компании будут предприняты все возможности для сохранения сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz, проданных и эксплуатируемых на территории РФ, при этом нашим основным приоритетом является поддержание лояльности российских клиентов. В ближайшее время будет выбран технологический партнер для дальнейшей эксплуатации производственных мощностей завода в индустриальном парке Есипово, — подчеркнули в пресс-службе «Автодома».

Трудная доля

Представитель Mercedes-Benz заявил в среду Reuters, что предполагаемая сделка не касается 15-процентной доли в КамАЗе, которой по-прежнему владеет немецкая компания. Напомним, что в сентябре 2021 года Daimler Truck AG в рамках процесса реструктуризации продала ценные бумаги КамАЗа за 132 млн евро «легковому» подразделению, которое сейчас называется Mercedes-Benz AG. Предполагалось, что в начале 2022-го эти доля снова будет передана Daimler Truck, выделенной в самостоятельную компанию.

Процесс застопорился, но представители немецкого концерна неоднократно опровергали информацию о планируемом выходе из капитала КамАЗа, так как для этого требуется разрешение правительства РФ. По информации Reuters, Mercedes-Benz все еще планирует передать ценные бумаги КамАЗа грузовому подразделению Daimler.

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Помогут с партнером

В Министерстве промышленности и торговли РФ отмечают, что новый владелец российских активов Mercedes-Benz сможет привлекать другие компании, чтобы организовать совместное производство на базе подмосковного завода. При этом в ведомстве обещают помочь «Автодому» в поиске технического партнера для организации производства на предприятии.

— Это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции. После завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания «Автодом», сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке, — подчеркнул замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

Звезда закатилась Фото: ТАSS/EPA/YURI KOCHETKOV

В «Автодоме» подтвердили, что будут заниматься обслуживанием автомобилей немецкой марки.

— Мы принимаем на себя обязательства по обслуживанию автомобилей Mercedes-Benz в России, — сообщила «Известиям» директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина.

Однако она не уточнила судьбу автомобилей и запчастей, которые находятся на складах АО «Мерседес-Бенц РУС». В российском офисе немецкого автопроизводители также не смогли прокомментировать этот вопрос.

Судьба завода

Завод Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Московской области был запущен весной 2019 года. Он был рассчитан на годовой выпуск 25 тыс автомобилей по полному циклу, со сваркой и окраской. Предприятие производило седаны E-Class, кроссоверы GLC, GLE, а также внедорожники GLS. С начала марта 2022 года конвейер завода был приостановлен.

Мнения экспертов начет дальнейшей судьбы подмосковного завода Mercedes-Benz разошлись. По мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, в условиях санкционного давления новому владельцу завода будет сложно найти партнера для запуска на нем производства машин.

— Локализация производства в нашей стране имела смысл, когда ежегодный объем рынка новых автомобилей был на уровне 2-3 млн штук. Сейчас, когда он резко сократился до 500-600 тыс. машин, из которых большая доля приходится на модели АвтоВАЗа, это с экономической точки зрения нецелесообразно, — заявил «Известиям» Моржаретто.

Иной точки зрения придерживается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его мнению, снижение объемом продаж новых автомобилей вызвано падением предложения, а не спроса.

Звезда закатилась Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

— Спрос на автомобили никуда не делся, люди готовы покупать машины, но их просто нет. Это подтверждается тем, что рынок новых легковых автомобилей, по итогам 9 месяцев, упал на 59%, а рынок подержанных машин, всего на 9,6%. Поэтому появление нового игрока, способного предложить качественный автомобиль по приемлемой цене будет положительно воспринято рынком, — уверен эксперт.

Одним из возможных партнеров «Автодома» Бургазлиев считает китайского автопроизводителя BAIC, у которого есть совместное предприятие с Mercedes-Benz. Теоретически, «Автодом» может наладить в Подмосковье наладить выпуск этих машин, как под брендом BAIC, так и под собственной маркой.

Он также не видит особых сложностей с обслуживанием автомобилей Mercedes-Benz. По мнению эксперта, сложные узлы и агрегаты, вроде элементов трансмиссии, двигателей, а также электронику «Автодом» может завозить по параллельному импорту.

Что касается более простых деталей, то скорее всего компания будет использовать неоригинальные запчасти, полагает Бургазлиев, Однако встаёт вопрос об их стоимости как для «Автодома», так и для клиента. С февраля запчасти в среднем подорожали на 30-40% в зависимости от категории, отметил он.