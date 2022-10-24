Легенды «Москвича»: лучшие модели московского автозавода

Производство автомобилей под брендом «Москвич» начнется в декабре 2022 года, обозначил сроки московский градоначальник Сергей Собянин. На заводе будут собирать современные модели, а в перспективе — и электрокары. О новинках, а также о главных автолегендах московского гиганта — в материале «Известий».

Первое поколение. Народная марка (400, 401)

В 2030 году «Москвич» должен отметить 100-летний юбилей. В ноябре 1930 года с конвейера завода сошел первый автомобиль Ford — именно эту компанию выбрали в СССР для формирования отечественного автопрома. Сначала автомобили собирали по лицензии из американских комплектующих, но всего три года спустя фаэтоны ГАЗ-А и грузовики ГАЗ-АА — копии Ford — делали уже из советских запчастей.

Легенды Москвича_2 Автомобиль «Москвич-401» на параде старых автомобилей в Москве Фото: РИА Новости/Александр Невежин

Первым по-настоящему народным стал легендарный «Москвич-400», выпущенный после войны, в 1946 году . Автомобиль, прозванный в народе за внешний вид слоном, во многом повторял немецкий Opel Kadett образца 1938 года, но был доработан под советские реалии. У машины были независимая подвеска и гидравлические тормоза, двигатель в 23 л.с. и трехступенчатая коробка передач.

«Москвич-400» и его следующая версия «Москвич-401» стали самыми массовыми автомобилями на ближайшие 10 лет. Помимо седана 401-й, выпускали в кузовах кабриолет и фургон.

Второе поколение. Экспортный вариант (402, 407, 403)

Стильный седан «Москвич-407», вышедший в 1958 году, успешно конкурировал не только с 21-й «Волгой», но и с зарубежными аналогами: более 50% авто шли на экспорт. Автомобиль стал вторым поколением «Москвичей» (вместе с 402-й и 403-й модификациями), за характерный внешний вид его называли «маленькая «Волга».

Его мощный для тех лет двигатель в 45 л.с., бескамерные шины и четырехступенчатая коробка передач позволяли автомобилю легко разгоняться до 115 км/ч. Салон оборудовали печкой и радиоприемником, кнопочным управлением замками и двухспицевым рулевым колесом.

Легенды Москвича_1 Автомобиль «Москвич-407» во время ралли классических автомобилей «ГУМ-Авторалли Gorkyclassic -2018» Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Стильный дизайн и современный набор оборудования оценили не только в СССР и в Восточной Европе: автомобиль активно покупали в скандинавских странах, в Египте и на Кубе, а на Всемирной выставке в Брюсселе седан удостоился золотой медали.

На «Москвичах-407» долгие годы выигрывались чемпионаты СССР и других соцстран по кольцевым гонкам. А мировым признанием марки стали ралли: советские гонщики побеждали даже в таких знаменитых соревнованиях, как «Акрополис», «Монте-Карло», рейды «Лондон – Сидней» и «Париж – Сидней».

Первый универсал

Следующей удачей завода стал «Москвич-423» — первый пятидверный универсал в СССР, выпущенный в 1957 году на основе 402-го. Машину оснастили телескопическими амортизаторами, усиленными рессорами и независимой передней подвеской. Дверь багажника открывалась не вверх, как у нынешних моделей, а влево. Впервые в советском автомобилестроении комфорт легковушки сочетался с ощутимой вместимостью.

Легенды Москвича_3 Автомобиль «Москвич-423» в частном музее «Автомототехника СССР» в Минусинске в Красноярском крае Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Максимальная скорость автомобиля составляла 100 км/ч, а мощность двигателя — 35 л.с. Машина отличалась невероятной прочностью: в российской глубинке эти «Москвичи» можно было увидеть на дорогах и в начале 2000-х годов.

Третье поколение и двухмиллионный автомобиль (408, 412, 2140)

В 1964 году завод начал выпускать новую модель — «Москвич-408», ставшую основой третьего поколения автомобилей и одним из самых красивых образцов советского автопрома. Ниспадающие линии кузова и «плавники» четырехдверного автомобиля, 13-дюймовые диски и вертикальные фонари ставили его вровень с BMW 1500 или Opel Kapitan A. Мощность двигателя для того времени была впечатляющей: 75 л.с., больше, чем у BMW. В 1964 году автомобиль представили на Лондонском автосалоне, и машина отправилась на экспорт во многие европейские страны.

Легенды Москвича_4 Автомобили «Москвич-412» на конвейере сборочного цеха автомобильного завода имени Ленинского комсомола Фото: ТАСС/Валентин Мастюков

Позже в этой серии вышли «Москвич-412» и «Москвич-2140». В 1967 году с конвейера сошел юбилейный — миллионный — автомобиль, и им стал «Москвич-408». А в 1974 году переименованный в АЗЛК завод выпустил двухмиллионный автомобиль — «Москвич-412».

С 1967 года «Москвичи», помимо столицы, начали собирать в Ижевске. Покупатели отмечали, что отделка салона у ижевских автомобилей была грубее, но в эксплуатации они были надежнее московских.

Четвертое поколение и финал (2141, 2142)

Хотя на Западе уже был бум переднего привода, у наших инженеров не было достаточно опыта для серийного выпуска таких машин. Только в 1986 году на смену заднеприводному 2140-му пришел переднеприводный хетчбэк «Москвич-2141». Машина была копией французской пятидверной Simca 1308 и сильно отличалась от предыдущих «Москвичей». Ее оснастили более крупным кузовом и увеличенным объемом топливного бака.

Легенды Москвича_5 Автомобиль «Москвич-2141» Фото: РИА Новости/В. Князев

Выпуск «переднеприводника» в таком исполнении продолжался до 1997 года, а затем его сменила модернизированная модель «Святогор» («Москвич-2141-02»). Эти автомобили выпускали до 2001 года, когда завод фактически остановил работу.

После распада СССР отечественные автомобили не выдержали конкуренции с иномарками. Покупателей продукции было мало, и с 1996 года начались остановки главного конвейера. Сборку автомобилей прекратили в 2001 году, а с 2005 предприятие начало выпускать автомобили под брендом французской Renault и позже было выкуплено корпорацией. ОАО «Москвич» официально ликвидировали в 2010 году.

Возрождение легенды и ставка на электрокары

Обратно на баланс столичного правительства завод перешел в мае 2022 года, когда Renault покинула российский рынок. Заводу вернули историческое название и наметили модельный ряд. Развивать предприятие будут совместно с КамАЗом.

Всего на первое время под маркой «Москвич» планируют выпускать пять моделей: четыре кроссовера и седан. В представленных публике эскизах автомобилей, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, угадываются китайские кроссоверы JAC JS4, JAC S7, Sehol X6 и Sehol А5 plus.

Однако разработчики посоветовали не торопиться с выводами. «Пока ни о каком конкретном партнере мы не заявляли. Сейчас ведутся переговоры с несколькими компаниями», — рассказал «Известиям» руководитель пресс-службы ПАО «КамАЗ» Олег Афанасьев.

Легенды Москвича_6 Сборочный цех автомобильного завода «Москвич» Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Цена на базовые версии отечественного автопрома должна быть около 1,5 млн рублей, ведь доступность — важное условие для «Москвича». Российский бренд воспринимают как народный и недорогой, поясняет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По расчетам, уже в 2023 году автозавод выпустит минимум 50 тыс. классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и около 10 тыс. электромобилей. В 2024 году оба показателя рассчитывают удвоить, а завод превратить в центр российского электромобилестроения, создав собственную платформу для электрокаров.

Также, по планам, к этому времени завод перейдет на полный цикл производства, со сваркой и окраской кузовов.

В настоящий момент дилерами автомобилей марки «Москвич» уже выразили желание стать 340 компаний.