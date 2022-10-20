Автозавод «Москвич» должен заработать в декабре 2022 года

В рамках международного экспортного форума «Сделано в России – 2022» мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что завод «Москвич» запустят в декабре текущего года. Слова мэра привело 20 октября агентство ТАСС.

«Автотранспорт серьезно провалился в этом году, но тем не менее я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод «Москвич», — рассказал Собянин председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, который ознакомился с экспозицией форума.

В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тыс. машин, а в 2024 году — 100 тыс. автомобилей. Число электрокаров составит 10 тыс. и 20 тыс. соответственно. Полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Сергей Собянин также отметил, что для того, чтобы Москва стала центром электромобилестроения, у нее есть все компетенции, сообщается на сайте aif.ru.

В марте 2022 года компания Renault объявила о том, что закрывает предприятие и покидает российский рынок. Столичное предприятие «Рено Россия» перешло в собственность столичного правительства, пишет «Москва 24». Сейчас завод переименован в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». На заводе планируется производить электромобили.

4 октября московский автомобильный завод «Москвич» сообщил, что приступил к формированию собственной дилерской сети, которая будет насчитывать 23 центра, от Санкт-Петербурга до Красноярска. Так как автозавод делает ставку на электромобили, одним из обязательных критериев для будущих партнеров станет создание инфраструктуры для демонстрации электромобилей, их продажи и технического обслуживания.