Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Мир
Шольц заявил об избавлении ФРГ от энергетической зависимости от России
Армия
ВСУ потеряли до 50 военных и два танка в боях в ЛНР за сутки
Мир
Захарова заявила о приближении НАТО к столкновению с Россией
Экономика
Песков заявил об интересе других стран к освобождающимся рынкам России
Мир
Шольц пообещал поддерживать Украину «сколько потребуется»
Политика
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Армия
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Армия
Четыре атаки ВСУ были отбиты на херсонском направлении за сутки
Экономика
Курс японской иены к доллару опустился до 32-летнего минимума
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 28 октября
Мир
Пролив Дарданеллы закрыли для судов из-за сильного тумана

Автозавод «Москвич» должен заработать в декабре 2022 года

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках международного экспортного форума «Сделано в России – 2022» мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что завод «Москвич» запустят в декабре текущего года. Слова мэра привело 20 октября агентство ТАСС.

Не дороги дороги: электрокарам готовят бесплатный проезд по трассам с 2023 года
Поможет ли мера простимулировать спрос на такие машины в стране

«Автотранспорт серьезно провалился в этом году, но тем не менее я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод «Москвич», — рассказал Собянин председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, который ознакомился с экспозицией форума.

В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тыс. машин, а в 2024 году — 100 тыс. автомобилей. Число электрокаров составит 10 тыс. и 20 тыс. соответственно. Полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Сергей Собянин также отметил, что для того, чтобы Москва стала центром электромобилестроения, у нее есть все компетенции, сообщается на сайте aif.ru.

В марте 2022 года компания Renault объявила о том, что закрывает предприятие и покидает российский рынок. Столичное предприятие «Рено Россия» перешло в собственность столичного правительства, пишет «Москва 24». Сейчас завод переименован в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». На заводе планируется производить электромобили.

4 октября московский автомобильный завод «Москвич» сообщил, что приступил к формированию собственной дилерской сети, которая будет насчитывать 23 центра, от Санкт-Петербурга до Красноярска. Так как автозавод делает ставку на электромобили, одним из обязательных критериев для будущих партнеров станет создание инфраструктуры для демонстрации электромобилей, их продажи и технического обслуживания.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022