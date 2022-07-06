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Мантуров заявил о поддержке правительства Москвы в производстве «Москвичей»
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Мантуров заявил о поддержке правительства Москвы в производстве «Москвичей»

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
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Министерство промышленности и торговли обязательно поддержит работу правительства Москвы и КамАЗа по организации производства автомобилей на заводе «Москвич». Об этом заявил 6 июля глава ведомства Денис Мантуров.

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«На локализацию компонентов средства могут быть выделены в виде льготных займов по специальной программе Фонда развития промышленности, а разработка новой российской универсальной платформы сможет получить поддержку в формате субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)», — сообщил министр.

Ранее в этот день на совещании на тему будущего автопредприятия на автозаводе «Москвич» были впервые показаны эскизы модельного ряда новых автомобилей одноименной возрожденной марки. Из презентации следует, что под маркой «Москвич» будут выпускаться автомобили C-класса, кроссоверы и электромобиль. Хотя рендеры на слайде никак не были брендированы, по ним можно безошибочно распознать китайские кроссоверы моделей JAC JS4, JAC S7, Sehol X6 и Sehol А5 plus, который совсем недавно поступил в продажу в КНР.

Тогда же «Известия» сообщили, что началась работа над созданием платформы для электромобилей «Москвич». Приоритетом завода станет производство электромобилей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Такую мысль он высказал во время визита на предприятие, где состоялось подписание договора о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО «КамАЗ».

16 мая Собянин сообщил о том, что московский завод Renault после ухода собственника из России перешел на баланс города. Он отметил, что на предприятии будут выпускать автомобили под брендом «Москвич».

По информации Минпромторга РФ, запуск производства на предприятии ожидается в 2022 году. Глава ведомства Денис Мантуров рассказал, что ведется работа по привлечению производителя из КНР к работе над автомобилями.

Производство автомобилей бренда «Москвич» существовало с 1930 по 2010 год. В 2010-м ОАО «Москвич» было ликвидировано из-за банкротства.

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