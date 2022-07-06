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Появились первые фото новых «Москвичей»

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Впервые показаны фотографии модельного ряда новых автомобилей «Москвич». Совещание на тему будущего автопредприятия состоялось 6 июля 2022 года на автомобильном заводе «Москвич».

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В ходе него на слайдах был продемонстрирован будущий модельный ряд возрожденной марки, которые сфотографировало ТАСС.

В модельный ряд возрожденного бренда «Москвич» могут войти шесть моделей, большинство из которых будут кроссоверами.

Из презентации следует, что под маркой «Москвич» будут выпускаться автомобили C-класса, кроссоверы и электромобиль. Хотя рендеры на слайде никак не были брендированы, по ним можно безошибочно распознать китайские кроссоверы моделей JAC JS4, JAC S7, Sehol X6 и Sehol А5 plus, который совсем недавно поступил в продажу в КНР.

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Фото: ТАСС/Щербак Александр

6 июля «Известия» сообщили, что началась работа над созданием платформы для электромобилей «Москвич». Приоритетом завода станет производство электромобилей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Такую мысль он высказал во время визита на предприятие, где состоялось подписание договора о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО «КамАЗ».

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